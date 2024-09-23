SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Icardi'den Fenerbahçe soyunma odasında olay hamle! 9 numaralı Ali Koç formasını imzalatıp Ali Koç'a göndertti

Icardi'den Fenerbahçe soyunma odasında olay hamle! 9 numaralı Ali Koç formasını imzalatıp Ali Koç'a göndertti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.09.2024 16:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Icardi'nin Fenerbahçe galibiyetinin ardından soyunma odasındaki kutlamalarda ilginç bir hamle yaptığı ortaya çıktı. Bir gün önceden Galatasaray formasına '9 Ali Koç' ismini yazdırıp stadyuma getiren Icardi, bu formayı tüm takım arkadaşlarına imzalattı.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 mağlup eden Galatasaray'da soyunma odası kutlamaları sosyal medyada gündem olmuştu. Ortaya çıkan ilginç detay Fenerbahçeli taraftarları bir hayli kızdırdı.

9 NUMARA ALİ KOÇ FORMASI

Screenshot_1

Kutlamalar esnasında üstünde 9 numaralı Ali Koç forması olduğu görülen Icardi'nin stadyumdan ayrılmadan önce tüm takıma bu formayı imzalattığı öğrenildi.

SOYUNMA ODASININ KAPISINA ASTI

İmzalattığı formayı soyunma odasının kapısına asan Icardi, formanın alt kısmına "Ali Koç'a gönderin" şeklinde bir mesaj da bıraktı. Icardi'nin bu hamlesi sosyal medyada çok konuşuldu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

ICARDI-KADIKÖY FOTOĞRAFLARI

Anahtar Kelimeler:
Ali Koç galatasaray icardi
En Çok Okunan Haberler
Bir döneme damga vuran basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulundu

Bir döneme damga vuran basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulundu

Batuhan Karadeniz için çok konuşulacak iddia! 'Tüm hesaplarına inceleme'

Batuhan Karadeniz için çok konuşulacak iddia! 'Tüm hesaplarına inceleme'

Küçük öğrencinin o hali yürekleri burktu: "Niye gülüyorsunuz, benim babam yok olsaydı bana ayakkabı alırdı"

Küçük öğrencinin o hali yürekleri burktu: "Niye gülüyorsunuz, benim babam yok olsaydı bana ayakkabı alırdı"

Yunan askerleri skandallara devam ediyor! Bu sefer Datça'da karaya çıktılar...

Yunan askerleri skandallara devam ediyor! Bu sefer Datça'da karaya çıktılar...

Kocaelispor’a Bolu’da silahlı saldırı girişimi!

Kocaelispor’a Bolu’da silahlı saldırı girişimi!

Mert Hakan Ali Koç'u bile bıktırdı! Yönetim özel olarak görüştü

Mert Hakan Ali Koç'u bile bıktırdı! Yönetim özel olarak görüştü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.