Icardi'den Fenerbahçe soyunma odasında olay hamle! 9 numaralı Ali Koç formasını imzalatıp Ali Koç'a göndertti

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 mağlup eden Galatasaray'da soyunma odası kutlamaları sosyal medyada gündem olmuştu. Ortaya çıkan ilginç detay Fenerbahçeli taraftarları bir hayli kızdırdı.
Kutlamalar esnasında üstünde 9 numaralı Ali Koç forması olduğu görülen Icardi'nin stadyumdan ayrılmadan önce tüm takıma bu formayı imzalattığı öğrenildi.
İmzalattığı formayı soyunma odasının kapısına asan Icardi, formanın alt kısmına "Ali Koç'a gönderin" şeklinde bir mesaj da bıraktı. Icardi'nin bu hamlesi sosyal medyada çok konuşuldu.