Icardi'nin Ankaragücü'ndeki hareketi sosyal medyada infial yarattı! Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar Arjantinli oyuncunun ceza almasını istiyor...

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini devam ettirmişti. Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket sosyal medyada yeni ortaya çıktı.

EL HAREKETİ YAPTI

Ankaragücü tribünlerinde kendisine su şişesi atıldığı sırada sinirlenen Icardi'nin el hareketi çektiği görüntülerde ortaya çıktı.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin Ankaragücü karşılaşmasındaki hareketi nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

''Sosyal medyada dolaşan rakip tribünlere yapılan hareketin görüntüsü seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabasıdır! Tribün çekimi ile her şeyin gözler önünde olduğu bu hareket TFF tarafından görülecek mi? Bu yanlış PFDK'ya sevk edilecek mi? merakla bekliyoruz…''

TARAFTARLAR CEZA İSTİYOR

Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı futbol severler Icardi'nin ceza almasını istiyor. Daha önce benzer hareketi yapan Sadık Çiftpınar 4 maç ceza almış ve ağır yaptırımlar uygulanmıştı.

