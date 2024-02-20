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  4. Icardi'nin Ankaragücü'ndeki hareketi sosyal medyada infial yarattı! Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar Arjantinli oyuncunun ceza almasını istiyor...

Icardi'nin Ankaragücü'ndeki hareketi sosyal medyada infial yarattı! Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar Arjantinli oyuncunun ceza almasını istiyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.02.2024 19:20 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi'nin Ankaragücü maçında yaptığı el hareketi sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin yeni ortaya çıkmasının ardından sosyal medyadaki taraftarlar ayaklandı.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini devam ettirmişti. Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket sosyal medyada yeni ortaya çıktı.

EL HAREKETİ YAPTI

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Ankaragücü tribünlerinde kendisine su şişesi atıldığı sırada sinirlenen Icardi'nin el hareketi çektiği görüntülerde ortaya çıktı.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin Ankaragücü karşılaşmasındaki hareketi nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

''Sosyal medyada dolaşan rakip tribünlere yapılan hareketin görüntüsü seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabasıdır! Tribün çekimi ile her şeyin gözler önünde olduğu bu hareket TFF tarafından görülecek mi? Bu yanlış PFDK'ya sevk edilecek mi? merakla bekliyoruz…''

TARAFTARLAR CEZA İSTİYOR

Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı futbol severler Icardi'nin ceza almasını istiyor. Daha önce benzer hareketi yapan Sadık Çiftpınar 4 maç ceza almış ve ağır yaptırımlar uygulanmıştı.

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