Galatasaray, Icardi'nin videosu hakkında hareke geçiyor! Montaj olduğu düşünülen görüntüler hakkında savcılığa başvurulacak

Icardi'nin Ankaragücü maçında yaptığı iddia edilen el hareketinin montaj olduğunu düşünen Galatasaray yönetimi düğmeye bastı.

SUÇ DUYURUSU GELİYOR

Galatasaray kulübü, Icardi'nin videosunun montaj olduğunu savunup savcılığa bu paylaşımlar için suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

BU VİDEOYU GÜNDEME GETİRENLER ŞİKAYET EDİLECEK

Montaj olduğu düşünülen görüntüleri gündeme getiren kişileri şikayet edeceği aktarılan sarı-kırmızılı kulübün vakit kaybetmeden başvuru yapacağı aktarıldı.

FENERBAHÇE VE ANKARAGÜCÜ OLAYA DAHİL OLDU

Fenerbahçe takımın genel sekreteri Burak Kızılhan, Arjantinli golcü için ceza talep etti. Bu olaydan hemen sonra MKE Ankaragücü, Galatasaray karşılaşmasında Mauro Icardi’nin tribünlere yönelik yaptığı hareket nedeniyle TFF’ye ve gerekli kurullarına başvuru yapacaklarını açıkladı.





