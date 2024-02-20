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Galatasaray, Icardi'nin videosu hakkında hareke geçiyor! Montaj olduğu düşünülen görüntüler hakkında savcılığa başvurulacak

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.02.2024 22:42 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada ortaya çıkan Icardi'nin videosu hakkında Galatasaray yönetimi savcılığa suç duyurusunda bulunmak için harekete geçiyor.

Galatasaray, Icardi'nin videosu hakkında hareke geçiyor! Montaj olduğu düşünülen görüntüler hakkında savcılığa başvurulacak
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Icardi'nin Ankaragücü maçında yaptığı iddia edilen el hareketinin montaj olduğunu düşünen Galatasaray yönetimi düğmeye bastı.

SUÇ DUYURUSU GELİYOR

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Galatasaray kulübü, Icardi'nin videosunun montaj olduğunu savunup savcılığa bu paylaşımlar için suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Icardi'nin Ankaragücü maçında yaptığı iddia edilen hareketi sosyal medyada infial yarattı! Icardi'nin Ankaragücü maçında yaptığı iddia edilen hareketi sosyal medyada infial yarattı!

BU VİDEOYU GÜNDEME GETİRENLER ŞİKAYET EDİLECEK

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Montaj olduğu düşünülen görüntüleri gündeme getiren kişileri şikayet edeceği aktarılan sarı-kırmızılı kulübün vakit kaybetmeden başvuru yapacağı aktarıldı.

FENERBAHÇE VE ANKARAGÜCÜ OLAYA DAHİL OLDU

Fenerbahçe takımın genel sekreteri Burak Kızılhan, Arjantinli golcü için ceza talep etti. Bu olaydan hemen sonra MKE Ankaragücü, Galatasaray karşılaşmasında Mauro Icardi’nin tribünlere yönelik yaptığı hareket nedeniyle TFF’ye ve gerekli kurullarına başvuru yapacaklarını açıkladı.

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