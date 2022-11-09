Icardi'nin ayrıldığı eşi Wanda Nara tekrar İstanbul'a taşındı! Galatasaray taraftarı tepkili

İkilinin ayrılma sebebi olarak Arjantinli rapçi L-Gante gösterilirken, Nara geçtiğimiz günlerde ünlü rapçinin The Last Romantic şarkısının tanıtım gecesine katılmış ve ikili el ele geldikleri gecede birlikte eğlenmişti. Hatta Nara, ünlü rapçinin klibinde de rol almış ve yatakta öpüştükleri görüntüler yayınlanmıştı.