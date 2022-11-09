Icardi'nin ayrıldığı eşi Wanda Nara tekrar İstanbul'a taşındı! Galatasaray taraftarı tepkili

Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, takıma katıldığı günden bu yana ayrılığı eşi Wanda Nara ile yaşadığı ilişki ile gündemden düşmezken, yeni gelişmeler yaşanıyor.
İkilinin ayrılma sebebi olarak Arjantinli rapçi L-Gante gösterilirken, Nara geçtiğimiz günlerde ünlü rapçinin The Last Romantic şarkısının tanıtım gecesine katılmış ve ikili el ele geldikleri gecede birlikte eğlenmişti. Hatta Nara, ünlü rapçinin klibinde de rol almış ve yatakta öpüştükleri görüntüler yayınlanmıştı.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Wanda Nara sürpriz bir şekilde İstanbul'a dönerek, Galatasaray'ın son oynadığı Ofspor karşılaşmasını Mauro Icardi ile birlikte izlemişti.
Karşılaşmanın sabahında ise Wanda Nara'nın paylaşımı herkesi şaşkına uğrattı.
Icardi ile yaşadığı ayrılık sonrası İstanbul'dan da giden Nara sosyal medya hesabından İstanbul'da olduğu anları paylaşırken gönderisine 'yeni ev' notunu düştü.
Bu paylaşımla İstanbul'a tekrar taşındığı anlaşılan Arjantinli model için taraftarlar 'Lütfen Icardi'yi rahat bırak' yorumunda bulundu.