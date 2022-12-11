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Icardi'nin Galatasaray yönetimine gönderdiği mesaj sabırları taşırdı!

11.12.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galaasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-2 sona eren Adana Demirspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunmuştu. Tüm oyuncuların sakatlık ve geri dönüşleriyle ilgili konuşan Okan Buruk'un Icardi konusu es geçip cevap vermemesi kafalarda soru işareti bırakmıştı. Arjantinli oyuncunun sarı-kırmızılı yönetime mesaj atarak kampa katılmayacağını söylediği iddia edildi.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-2 sona eren Adana Demirspor karşılaşması sonrası açıklamalar yaptı. Takımının performansını değerlendiren Buruk, kampa katılmayan oyuncuları hakkında bilgi verdi. Bunların arasında Icardi'nin yer almaması dikkatlerden kaçmadı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

SAKATLIK SÖZLERİ

SAKATLIK SÖZLERİ

"Bütün oyuncular burada. Rashica ve Hamza iyi gidiyor. Çok yakın bir sürede bizimle çalışmaya başlayacaklar. Ross dışında uzun vadeli sakatlığımız olacağını düşünmüyorum."

BARAN'IN PERFORMANSI

BARAN'IN PERFORMANSI

"Baran top bizdeyken çok olumlu işler yaptı. Rahat, konforlu ve kendine güvenerek oynadı. Takımın oyununu yöneten futbolcumuzdu. Bütün futbolcularımız formaya aday. Baran da bunlardan biri. İnşallah ileride onlara da iyi süreler vermek istiyoruz. Kupa maçımız var. Lig de başlıyor. En iyiler sahada ve kadroda olacak. Yaş ayırt etmememiz gerekiyor. 17-18 veya 38 olabilir. En iyi performansı hangi oyuncu ortaya koyarsa ona formayı vermek istiyorum."

ICARDI'Yİ ES GEÇİP KONUŞMUŞTU

ICARDI'Yİ ES GEÇİP KONUŞMUŞTU

"Galatasaray taraftarı bütün oyuncuları merak ediyor. Sadece Icardi üzerinden bakmamak lazım. Rashica da dönüyor. Birçok oyuncu dönüyor. Hepsini lige en hazır hale getirmeye çalışacağız. Bütün oyuncularımız bizim için önemli. Milli takımdan oyuncular dönüyor. Icardi'yle kontak halindeyiz. Bizim kontrolümüzde tedavisi devam ediyor. En iyi şekilde onu da lige yetiştirmeye çalışacağız." demişti.

"DÖNEMİYORUM" DEDİ SABIRLARI TAŞIRDI

"DÖNEMİYORUM" DEDİ SABIRLARI TAŞIRDI

Icardi'nin Wanda Nara ile bir ayrılıp barışmasının ardından yine yurt dışına çıktığı bilinirken henüz geri gelmemesi yönetimin canını sıkıyordu. Gelecek hafta İstanbul'a dönüp takımla çalışması beklenen Icardi'nin Galatasaray yönetimine mesaj atarak, ailevi problemler nedeniyle dönüşünün gecikeceğini bildirdi. Bu olay sonrasında sarı-kırmızılıların sabrının taştığı ve acil olarak toplantı kararı aldığı iddia edildi.

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Mauro Icardi galatasaray buruk erden

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