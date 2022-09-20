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Icardi ve eşi Wanda Nara çiftinin aylık harcamaları dudak uçuklattı

20.09.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yeni transferi Icardi ve eşi Wanda Nara'nın aylık harcamaları ortaya çıktı. Paris'te yaşadıkları dönemde aylık harcamalarının inanılmaz seviyede olduğu ifade edildi. Öyle ki, sarı-kırmızılıların Icardi'ye yıllık olarak verdiği 750 bin Euro, Icardi çiftinin neredeyse 1 aylık harcamasına eşit...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'a transfer olarak sadece Türkiye'de değil Fransa'da da manşetleri süsleyen Icardi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Eşi Wanda Nara ile magazinsel bir yaşantı izleyen Icardi, Galatasaray'a geldiği için çok huzurlu olduğunu ifade etmişti.

AYLIK 500 BİN EURO HARCAMA

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Icardi ve Wanda Nara çiftinin yaşam tarzı, America TV'de yayınlanan ünlü Arjantin televizyon programı LAM'da (Los Angeles de la Manana) yine gündem oldu. Arjantinli gazeteci Augusto Tartufoli, "Wanda Nara, Paris'te yaşamak için ayda yaklaşık 400 ila 500 bin Euro arasında bir para harcadı. Çok para! Çok yüksek yaşam standardına ve çok kolay şekilde karşılanmayacak kadar yüksek sabit giderlere sahipler" dedi.

GALATASARAY'DAN YILLIK 750 BİN EURO KAZANACAK

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Galatasaray'dan 750 bin Euro alması ise Arjantin'de gündemlerden düşmüyor. Aylık harcamalarının çok fazla olduğu bilinen Icardi çiftinin, İstanbul'da yaşamak için de büyük paralar harcamaya başladığı ifade edildi.

ICARDI & WANDA NARA FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara Mauro Icardi galatasaray
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