İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Rize'de trafik uygulamasına katıldı

RİZE (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Takipler, denetimler farkındalığı, duyarlılığı ve dikkati artırıyor. Eğitim süreci oluşuyor. Toplum denetimlerle daha titiz bir sürüşe yöneliyor." dedi.

Kara yoluyla Rize'ye gelen Erdil, kent girişindeki Alipaşa trafik uygulama noktasını ziyaret etti.

Erdil burada, Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ile trafik denetimi gerçekleştirdi.

Vatandaşlarla sohbet eden Erdil, trafik kuralları konusunda uyarılarda bulunduğu sürücü ve yolculara çikolata ikram etti.

Erdil, AA muhabirine, bayram trafiğinin bu yıl yoğun geçtiğini, denetimlerde bulunduğu Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de ciddi bir kaza olmadığını belirtti.

Bayram dolayısıyla önemli bir hareketlilik yaşandığına işaret eden Erdil, topyekun sahada çalışma yürüterek, birlikte değerlendirmeler yaptıklarını kaydetti.

Bayram sürecinde 12 günlük bir planlama yaptıklarına değinen Erdil, şunları kaydetti:

"Bu dönemde jandarma, emniyet ve sahil güvenlikten arkadaşlarımız alandalar. Uygulama noktalarında, kırsalda, şehir içi trafiğinde ve deniz trafiği dahil alanlarda denetim ve takipler yapılıyor. Takipler, denetimler farkındalığı, duyarlılığı ve dikkati artırıyor. Eğitim süreci oluşuyor. Toplum denetimlerle daha titiz bir sürüşe yöneliyor. Bu istikamette trafik kazalarında geçtiğimiz üç yılda yüzde 30 bir azalma oldu. Ölümlü trafik kazalarında ise yüzde 35 iyileşme oldu. Bu can ve mal güvenliği açısından, Türkiye açısından önemli."

Erdil, incelemelerin ardından Rize'den ayrıldı.