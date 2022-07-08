YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Rize'de trafik uygulamasına katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Rize'de trafik uygulamasına katıldı

08.07.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Rize'de trafik uygulamasına katıldı

RİZE (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Takipler, denetimler farkındalığı, duyarlılığı ve dikkati artırıyor. Eğitim süreci oluşuyor. Toplum denetimlerle daha titiz bir sürüşe yöneliyor." dedi.

Kara yoluyla Rize'ye gelen Erdil, kent girişindeki Alipaşa trafik uygulama noktasını ziyaret etti.

Erdil burada, Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ile trafik denetimi gerçekleştirdi.

Vatandaşlarla sohbet eden Erdil, trafik kuralları konusunda uyarılarda bulunduğu sürücü ve yolculara çikolata ikram etti.

Erdil, AA muhabirine, bayram trafiğinin bu yıl yoğun geçtiğini, denetimlerde bulunduğu Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de ciddi bir kaza olmadığını belirtti.

Bayram dolayısıyla önemli bir hareketlilik yaşandığına işaret eden Erdil, topyekun sahada çalışma yürüterek, birlikte değerlendirmeler yaptıklarını kaydetti.

Bayram sürecinde 12 günlük bir planlama yaptıklarına değinen Erdil, şunları kaydetti:

"Bu dönemde jandarma, emniyet ve sahil güvenlikten arkadaşlarımız alandalar. Uygulama noktalarında, kırsalda, şehir içi trafiğinde ve deniz trafiği dahil alanlarda denetim ve takipler yapılıyor. Takipler, denetimler farkındalığı, duyarlılığı ve dikkati artırıyor. Eğitim süreci oluşuyor. Toplum denetimlerle daha titiz bir sürüşe yöneliyor. Bu istikamette trafik kazalarında geçtiğimiz üç yılda yüzde 30 bir azalma oldu. Ölümlü trafik kazalarında ise yüzde 35 iyileşme oldu. Bu can ve mal güvenliği açısından, Türkiye açısından önemli."

Erdil, incelemelerin ardından Rize'den ayrıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Rize'de trafik uygulamasına katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Rize'de trafik uygulamasına katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Rize'de trafik uygulamasına katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Rize'de trafik uygulamasına katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Rize'de trafik uygulamasına katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Rize'de trafik uygulamasına katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Rize'de trafik uygulamasına katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Rize'de trafik uygulamasına katıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Rize

Rize Namaz Vakitleri 8 Temmuz Cuma

İmsak
02:49
Sabah
04:46
Öğle
12:28
İkindi
16:27
Akşam
20:00
Yatsı
21:48
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Öyle bir etkisi ortaya çıktı ki! Kanseri defediyor ve...

Öyle bir etkisi ortaya çıktı ki! Kanseri defediyor ve...

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Taş gibi sapasağlam kalp sağlığı için...

Taş gibi sapasağlam kalp sağlığı için...

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.