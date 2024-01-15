İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! İsrail propagandası yapan Sagiv Jehezkel, ülkemizden ayrıldı

İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in ülkesine döndüğü açıklandı. Dün oynanan maçta attığı gol sonrası İsrail'e mesaj yollayan Jehezkel büyük tepki çekmiş ve kısa süre içinde kadro dışı bırakılmıştı. Sosyal medyada gelen yorumlar sonrası gözaltına alınan Jehezkel'in ülkemizden gönderildiği açıklandı.

"ÜLKEMİZDEN AYRILMIŞTIR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrılmıştır.

Bir kez daha belirtmek isterim ki; Türkiye her zaman tüm mazlumların ve Filistin halkının yanındadır." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR

Öte yandan Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren, istenmeyen bir durumun yaşandığını belirterek, Jehezkel’in savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığını ve Jehezkel’in bugün özel uçakla ülkesine gideceği söylemişti. Evren, Antalyaspor’un sözleşmeyi fesihle ilgili hukuki işlemleri sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

