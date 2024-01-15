SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! İsrail propagandası yapan Sagiv Jehezkel, ülkemizden ayrıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! İsrail propagandası yapan Sagiv Jehezkel, ülkemizden ayrıldı

15.01.2024 18:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, Antalya Adliyesi'nde savcılıkta tercüman aracılığıyla verdiği 45 dakika süren ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jehezkel'in ülkemizden ayrıldığını açıkladı. Sosyal medyada Türk taraftarlar Jehezkel'in skandal davranışı sonrası yüzlerce yorum yapmıştı. Yapılan bu yorumlar karşılık buldu ve Jehezkel ülkeden gönderildi.

İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in ülkesine döndüğü açıklandı. Dün oynanan maçta attığı gol sonrası İsrail'e mesaj yollayan Jehezkel büyük tepki çekmiş ve kısa süre içinde kadro dışı bırakılmıştı. Sosyal medyada gelen yorumlar sonrası gözaltına alınan Jehezkel'in ülkemizden gönderildiği açıklandı.

"ÜLKEMİZDEN AYRILMIŞTIR"

cbfe3eb4-ed0d-42cd-96f4-616f4bccd774

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrılmıştır.

Bir kez daha belirtmek isterim ki; Türkiye her zaman tüm mazlumların ve Filistin halkının yanındadır." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR

66be629c24f24b6a88dac7087bf7c194

Öte yandan Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren, istenmeyen bir durumun yaşandığını belirterek, Jehezkel’in savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığını ve Jehezkel’in bugün özel uçakla ülkesine gideceği söylemişti. Evren, Antalyaspor’un sözleşmeyi fesihle ilgili hukuki işlemleri sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

Canlı Skor

İŞTE BAZI YORUMLAR

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Sagiv Jehezkel Bakan da,
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de büyük kara para operasyonu! Tam 1 milyar dolar...

İzmir'de büyük kara para operasyonu! Tam 1 milyar dolar...

Emekli zammı için o tarihi işaret etti! Milyonları ilgilendiren teklifte sıcak gelişme

Emekli zammı için o tarihi işaret etti! Milyonları ilgilendiren teklifte sıcak gelişme

Mauro Icardi'den gelen yeni haber tüm keyifleri kaçırdı!Mauro Icardi'den gelen yeni haber tüm keyifleri kaçırdı!

Mauro Icardi'den gelen yeni haber tüm keyifleri kaçırdı!Mauro Icardi'den gelen yeni haber tüm keyifleri kaçırdı!

Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırıyor!

Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırıyor!

Rosier ile yollar ayrıldı!

Rosier ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe'yi sosyal medya hesaplarından sildi!

Fenerbahçe'yi sosyal medya hesaplarından sildi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Çok satıyor, kullanıcılarından büyük övgü topluyor! Su geçirmez Columbia ceket indirime girdi

Çok satıyor, kullanıcılarından büyük övgü topluyor! Su geçirmez Columbia ceket indirime girdi

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.