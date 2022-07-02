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İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da sel bölgesini havadan inceledi

02.07.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da sel bölgesini havadan inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'da sel bölgesinde havadan inceleme gerçekleştirdi.

Bakan Soylu, 27 Haziran'da etkili olan sağanağın ardından kentte su taşkını yaşanan bölgede incelemelerde bulundu.

Helikopterle Bozkurt ve Abana ilçelerinde hasarı ve yürütülen çalışmaları inceleyen Soylu, ardından Kastamonu Valisi Avni Çakır, AFAD Başkanı Yunus Sezer ile diğer ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da sel bölgesini havadan inceledi

İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da sel bölgesini havadan inceledi

İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da sel bölgesini havadan inceledi

İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da sel bölgesini havadan inceledi

İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da sel bölgesini havadan inceledi

İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da sel bölgesini havadan inceledi

İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da sel bölgesini havadan inceledi

İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da sel bölgesini havadan inceledi

İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da sel bölgesini havadan inceledi

İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da sel bölgesini havadan inceledi

İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da sel bölgesini havadan inceledi

İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da sel bölgesini havadan inceledi

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Kastamonu Süleyman Soylu İçişleri Bakanı

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