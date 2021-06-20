İçişleri Bakanı Soylu, Polis Akademisi Malatya POMEM 26. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl terör örgütü PKK'ya Türkiye'den 15, yurt dışından da 5 kişinin katıldığını belirterek, "Biz sadece bir PKK terör örgütünü çökertmiyoruz. Kurtuluş mücadelemizden beri bizden intikam almaya çalışanlara, 'Bizle oynamayın, kafanıza çökeriz, bu milletle oyun oynamayın' diye büyük bir iddiayı ortaya koyuyoruz. Yenilmeyeceğiz, başaracağız, kazanacağız." dedi. Polis Akademisi Malatya POMEM 26. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuşan Soylu, emniyet teşkilatının 15 Temmuz 2016'da, 22 bine yakın amirinin olduğunu, bu tarihten sonra amir sayısının 6 bin 800'e düştüğünü, hiç gıklarının çıkmadığını, işleri sektirmediklerini, hem FETÖ'yü tasfiye etmeye çalıştıklarını, hem FETÖ'yle mücadele ettiklerini hem de 358 suç örgütünü çökerttiklerini anlattı. Soylu, Cumhuriyet tarihinin en büyük miktardaki uyuşturucularını yakaladıklarını, helikopterlerle, drone yardımıyla hava destekli trafik denetimi yaptıklarını, milletin huzuru, güvenliği için çalıştıklarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de emniyet teşkilatının Vefa Sosyal Destek Gruplarıyla çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

Bunun gibi daha pek çok adımın arkasında hem Türkiye'nin hem de emniyet teşkilatının 15 Temmuz'dan sonra ortaya koyduğu yenilenmenin bulunduğuna işaret eden Soylu, terörle mücadelede Doğu ve Güneydoğu'da günlük yaşamı değiştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Kızdılar, sinirlendiler, üzerimize geldiler. Neden? Çünkü Doğu ve Güneydoğu'da gençleri dağa çıkaramadılar. Bu yıl terör örgütüne toplam Türkiye'den 15 kişi katıldı. 5 de yurt dışından Almanya, Fransa, Yunanistan toplam 20 kişi. Dertleri bu. 'Belediyeleri nasıl istismar edemiyoruz' dertleri bu. 'Nasıl Türkiye'nin içerisinden terör örgütüne eleman devşiremiyoruz, o çocuklar niye yönetmen, mühendis, doktor, pilot, hemşire, eczacı, polis, asker olmak istiyorlar' diye çıldırıyorlar. 40 yıldır yürüttükleri projeyi çökerttik. Şimdi ne kadar terör yuvası varsa Türk Silahlı Kuvvetleri ile üzerine çöküyoruz. Nasıl içeride bütün barınaklarını, sığınaklarını tarumar ediyorsak aynı şekilde ediyoruz. Biz sadece bir PKK terör örgütünü çökertmiyoruz. Kurtuluş mücadelemizden beri bizden intikam almaya çalışanlara, 'bizle oynamayın, kafanıza çökeriz, bu milletle oyun oynamayın' diye büyük bir iddiayı ortaya koyuyoruz. Yenilmeyeceğiz, başaracağız, kazanacağız."

Bir büyük yenilenmeyi de Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirdiklerini, polis akademilerinin, POMEM'lerin gece gündüz büyük bir gayret ortaya koyduğunu, FETÖ ihanetinin tüm yaralarını fazlasıyla sardıklarını dile getiren Soylu, şu anda emniyet hizmet sınıfında 318 bin personelin görev yaptığını, 114 bin 198'inin ise 15 Temmuz sonrasında bu kurumlardan mezun olarak teşkilata girdiğini söyledi. - Yeni mezunlara seslendi POMEM'den mezun olan genç polislere de seslenen Bakan Soylu, şöyle devam etti: "Masum, darda olanlar, 'beni kurtarın' diyenler, size gelecek. İmdat diyenin imdadına koşmaya hazır mısınız? Milletin huzuruna, malına, canına, namusuna el uzatanı, el uzattığına değil doğduğuna pişman etmeye hazır mısınız? Adalet için, bir can kurtarmak için, gençlerin uyuşturucuya bulaşmaması için, yolların güvenliği için, gecenin bir yarısında bir kadının huzurla evine gidebilmesi için, kaçakçının, hırsızın, uğursuzun bu ülkede nefes almaması için bir ömür çalışmaya, gerekirse kendi canınızdan geçmeye, tüm benliğinizle Türk polisi olmaya hazır mısınız?

Yeni bir meşakkatli bir yola çıkıyorsunuz. Yeminden sonra artık sizler eski siz değilsiniz ve olmayacaksınız. Artık yeni sorumluluklarınız var. Sizler artık kanun insanısınız. İki tane rehberiniz olsun; hukuk ve vicdan. Başkasının ipine sarılmayın. Kanuna uymayan, vicdanınızın size 'yapma' dediği, anne babanızın size menettiği, öğretmediği, iyi insanların yapmayacağı hiçbir işin içinde olmayın. Cesur olun, ahlaklı olun, iyi insanlar olun. Bu millete hizmet etmenin asil, şeref ve aynı zamanda büyük bir onur olduğunu hiçbir zaman zihninizden çıkarmayın. Rehavet ve rutin, mesleğin en büyük düşmanı. Rehavete kapılmayın, rutinin esiri olmayın. 12'den vurmak sizin maharetiniz değil, sizin zorunluluğunuzdur. Sporu en iyi yapmak işinizin gereği değil sizin bu saatten sonraki yaşantınızın en önemli zorunluluğudur. En büyük tavsiyem şudur; hem jandarma hem sahil güvenlik hem polis eğitim töreninde söylerim, evden Ayetel Kürsi'siz çıkmayın, koruyun kendinizi, Allah'a teslim olun." - Diğer konuşmalar

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak ise Kovid-19'a rağmen zorlu eğitim sürecinde millete hizmet etme sevdasıyla, azim ve sabırla yılmadan eğitimlerini başarıyla tamamlayan 224'ü Malatya POMEM'de olmak üzere 6 bin 760 polis memurunu, teşkilat saflarına katmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. Çolak, 17-25 Aralık'tan sonra adeta FETÖ'nün işgaline uğramış ve karargahı haline getirilen Polis Akademisini FETÖ unsurlarından hızla temizleyerek yeniden yapılandırdıklarını anımsatarak, "Bu süreçte FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri başta olmak üzere suç ve suçluyla daha aktif mücadele edebilen, devletine ve milletine sadık, vatan uğruna gözünü kırpmadan şehadete koşan, Anadolu irfanıyla yoğrulmuş polis memurları ve amirleri yetiştirmek için hızla işe koyulduk. 2015'ten günümüze, bugün teşkilat saflarına kattığımız arkadaşlarımız da dahil olmak üzere 102 bin 377 polis memuru mezun etmiş bulunmaktayız. Bu rakam mevcut memurların yaklaşık yüzde 40'ına tekabül etmektedir." diye konuştu.

Malatya Valisi Aydın Baruş ise bugün Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezinden mezun olan 224 genci Türk Polis Teşkilatına kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. Mezun olan gençleri tebrik eden Baruş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Emniyet teşkilatımız, aziz milletimizin asil değerlerinin kendisine ilham ettiği inanç ve irade gücüyle tarihi boyunca özgürlüklerimizin ve güvenliğimizin teminatı olduğu gibi bugün de huzurumuza ve kardeşliğimize yönelen her türlü tehdide karşı göğsünü siper ederek büyük bir azimle, kahramanca mücadele etmektedir. Binlerce mensubunu bu mücadelede şehit ve gazi veren Türk polisi, bizi büyük bir millet kılan mukaddes değerlerimiz için gerektiğinde canını ve kanını feda etmekten kaçınmamış, demokrasimiz tehlike altında kaldığında milli iradenin yılmaz savunucusu olmuştur." Törende dönem birincisi Tolga Özdemir de konuşma yaparak, yaş kütüğüne plaket çaktı. Konuşmaların ve yemin töreninin ardından geçit töreni yapıldı. Bakan Soylu ve protokol üyeleri, mezun polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra mezun polisler kep attı. (Bitti)

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İçişleri Bakanı Soylu, Polis Akademisi Malatya POMEM 26. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (2)

- "Biz sadece bir PKK terör örgütünü çökertmiyoruz. Kurtuluş mücadelemizden beri bizden intikam almaya çalışanlara, 'Bizle oynamayın, kafanıza çökeriz, bu milletle oyun oynamayın' diye büyük bir iddiayı ortaya koyuyoruz. Yenilmeyeceğiz, başaracağız, kazan

Polis Akademisi Malatya POMEM 26. Dönem Mezuniyet Töreni

Polis Akademisi Malatya POMEM 26. Dönem Mezuniyet Töreni

Polis Akademisi Malatya POMEM 26. Dönem Mezuniyet Töreni

Polis Akademisi Malatya POMEM 26. Dönem Mezuniyet Töreni