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İçişleri Bakanlığınca Bitlis'te Eren Abluka-24 operasyonu başlatıldı

23.07.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığınca Bitlis'te Eren Abluka-24 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Bitlis'te 483 personelin katılımıyla Eren Abluka-24 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bitlis'in Tavan ilçesi Sallıca ve Anadere kırsalında operasyon başlatıldığı bildirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren Abluka-24 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu'nda jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 483 personel, 43 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığınca Bitlis'te Eren Abluka-24 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Bitlis'te Eren Abluka-24 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Bitlis'te Eren Abluka-24 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Bitlis'te Eren Abluka-24 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Bitlis'te Eren Abluka-24 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Bitlis'te Eren Abluka-24 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Bitlis'te Eren Abluka-24 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Bitlis'te Eren Abluka-24 operasyonu başlatıldı

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