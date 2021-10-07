İclal Aydın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal'i paylaştı

Oyuncu ve yazar İclal Aydın ikinci evliliğini 2002 yılında Kemal Başbuğ ile yapmıştı. Bu evlilikten dünya gelen kızı Zeynep Lal, şimdi 19 yaşında bir genç kız.

Bir süredir Urla'da sakin bir hayat süren Aydın son dönemde aldığı kiloları vermiş ve zayıflamıştı. Sosyal medyayı aktif kulanan İclal Aydın'ın kızı da zaman zaman merak konusu oluyor. İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal'in fotoğrafları sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Özel hayatı ile de merak konusu olan İclal Aydın'ı sosyal medya hesabından takip edenler kızı Lal'in güzelliğine hayran kaldı. Aydın'ın takipçileri kızını gözlerden uzak büyüten ünlü oyuncuya "Kızınız sizin ikiziniz gibi" yorumları yaptı.

İclal Aydın verdiği bir röportajda kızının ismiyle ilgili şunları söylemişti: Kızım da benim bir parçam ve ona ismimden de bir parça verdim.