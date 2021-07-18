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  4. İclal Aydın kızını ve kardeşini paylaştı! "Üçüz gibisiniz"

İclal Aydın kızını ve kardeşini paylaştı! "Üçüz gibisiniz"

18.07.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu İclal Aydın Urla'da sakin bir hayat sürerken bir yandan da sevdikleriyle pozlarını takipçileriyle paylaşıyor. İclal Aydın kızı ve kardeşini paylaşınca hayranları yorum yağdırdı.

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan İclal Aydın, son haliyle magazin gündemine damga vurmuştu. İclal Aydın 3 ayda sıkı bir diyetle adeta iğne ipliğe dönmüş ve paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.

Yeni kitap çıkaran İclal Aydın sık sık günlük hayatından paylaşımlar yapıyor. Zaman zaman kızı Lal ile de paylaşım yapan Aydın son olarak kardeşi ve kızıyla bir pozunu takipçileriyle paylaştı.

Urla'da sakin bir hayat yaşamayı tercih eden Aydın'ın paylaşımına "Üçüz gibisiniz", "Bu nasıl benzerlik", "Çok güzelsiniz" yorumları yağdı.

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İclal Aydın'ın kardeşi Hilal Aydın Özcan uzman klinik psikolog.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Erkan Petekkaya ve oğlu Cano.
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Anahtar Kelimeler:
İclal Aydın
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