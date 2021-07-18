İclal Aydın kızını ve kardeşini paylaştı! "Üçüz gibisiniz"

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan İclal Aydın, son haliyle magazin gündemine damga vurmuştu. İclal Aydın 3 ayda sıkı bir diyetle adeta iğne ipliğe dönmüş ve paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.

Yeni kitap çıkaran İclal Aydın sık sık günlük hayatından paylaşımlar yapıyor. Zaman zaman kızı Lal ile de paylaşım yapan Aydın son olarak kardeşi ve kızıyla bir pozunu takipçileriyle paylaştı.

Urla'da sakin bir hayat yaşamayı tercih eden Aydın'ın paylaşımına "Üçüz gibisiniz", "Bu nasıl benzerlik", "Çok güzelsiniz" yorumları yağdı.

İclal Aydın'ın kardeşi Hilal Aydın Özcan uzman klinik psikolog.