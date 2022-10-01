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Iğdır'da 400 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının açılışı yapıldı

01.10.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim: - "Bu tesis başarının bir örneğidir, yenilerinin yapılması için İstanbul'dan gelen misafirlerimizden rica ediyoruz, bizler burada onlara destek olmaya, yardımcı olmaya, onlarla birlikte olmaya, elimizden geleni yapmaya hazırız"

Iğdır'da, 400 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikası açıldı.

Iğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), Iğdırlı işadamı ve Turaç Tekstil Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Turaç tarafından geçtiğimiz yıl temeli atılan ve 2 milyon avroya mal olan, 400 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının açılışı gerçekleştirildi.

Fabrikanın açılış programına Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, fabrika sahibi Akif Turaç, iş adamları ve ilgililer katıldı.

Sarıibrahim, burada yaptığı konuşmada, "Iğdır halkı olarak yaklaşık bin yıldır bu toprağa emek vererek, bu coğrafyada taşı taş üstüne koyarak, bismillah deyip işine başlayan, kazancın hayırlısını dileyen, yardımlaşabilen, paylaşabilen duygular ve dualarla ayaktayız. Bu tesis başarının bir örneğidir, yenilerinin yapılması için İstanbul'dan gelen misafirlerimizden rica ediyoruz, bizler burada onlara destek olmaya, yardımcı olmaya, onlarla birlikte olmaya, elimizden geleni yapmaya hazırız." dedi.

Milletvekili Ayrım da "Iğdır Kafkaslara, Türk devletlerine açılan kapımızdır. Ben bugün çok mutluyum, biz gözlerimizdeki yaşlar dinmeden bu günlere geldik, 90'lı yıllarda terörden insanlar evinde rahat uyuyamıyordu, bir sürü şehitlerimiz oldu. Ailemden de şehitler oldu. Bu coğrafya diken üstündeydi, Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve güvenlik güçlerimize teröre karşı verdiği kararlı duruştan dolayı teşekkür ediyorum. Bu huzur ortamı oluşmasaydı, Turaç Tekstil buraya gelir miydi? Allah'a şükür o huzur ortamı sağlandı ve hepimizin rüyası olan iş adamlarımız Iğdır'a yatırım yapmaya başladı." diye konuştu.

Turaç ise bir ülkenin kalkınmasında en büyük kalemin üretim tesisleri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Dünyada gelişen ülkeler üretime önem veren ülkelerdir, biz de Turaç Tekstil olarak hep üretime önem verdik. Ülkemizin de bölgemizin de gelişmesi bundan geçer. Bundan 4 yıl önce Tuzluca ilçesinde bir atölye açtık, bugün de burada, ilimizde daha fazla istihdam yaratmak adına bu tesisi kurduk. Sayın valimiz Sarıibrahim'e teşekkür ediyorum, bu tesisi kurmamızda bize destek oldu. Allah'a şükür geçen yıl temelini attığımız tesisi bugün açarak üretime geçtik."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi keserek fabrikayı hizmete açan protokoldekiler fabrikayı gezdi.

Program, Türk Halk Müziği sanatçısı Latif Ayyıldız'ın verdiği konserin ardından son buldu.

Iğdır'da 400 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının açılışı yapıldı

- Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim: - "Bu tesis başarının bir örneğidir, yenilerinin yapılması için İstanbul'dan gelen misafirlerimizden rica ediyoruz, bizler burada onlara destek olmaya, yardımcı olmaya, onlarla birlikte ol

Iğdır'da 400 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının açılışı yapıldı

Iğdır'da 400 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının açılışı yapıldı

Iğdır'da 400 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının açılışı yapıldı

Iğdır'da 400 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının açılışı yapıldı

Iğdır'da 400 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının açılışı yapıldı

Iğdır'da 400 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının açılışı yapıldı

Iğdır'da 400 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının açılışı yapıldı

Iğdır'da 400 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının açılışı yapıldı

Iğdır'da 400 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının açılışı yapıldı

Iğdır'da 400 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının açılışı yapıldı

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Iğdır istihdam üretim

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