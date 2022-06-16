YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Iğdır'da ağaç dallarına sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Iğdır'da ağaç dallarına sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

16.06.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da ağaç dallarına sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Iğdır'da sıkıştığı ağaç dallarının arasında mahsur kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Erhacı Mahallesi'nde bir karganın ağaç dallarına sıkıştığını gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne haber verdi.

Bölgeye gelen DKMP personeli, itfaiye ekiplerinden destek istedi.

İtfaiye aracının merdiveniyle sıkıştığı yerden kurtarılan karga, DKMP ekiplerince tedaviye alındı.

Iğdır'da ağaç dallarına sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Iğdır'da ağaç dallarına sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Iğdır'da ağaç dallarına sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Iğdır'da ağaç dallarına sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Iğdır'da ağaç dallarına sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Iğdır'da ağaç dallarına sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Iğdır'da ağaç dallarına sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Iğdır'da ağaç dallarına sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Iğdır'da ağaç dallarına sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Iğdır'da ağaç dallarına sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Iğdır'da ağaç dallarına sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Iğdır'da ağaç dallarına sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Iğdır

Iğdır Namaz Vakitleri 16 Haziran Perşembe

İmsak
02:32
Sabah
04:28
Öğle
12:09
İkindi
16:07
Akşam
19:41
Yatsı
21:28
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Duvarı yıkarak evinden çıkarttılar! “4 yıldır yıkanmıyorum”

Duvarı yıkarak evinden çıkarttılar! “4 yıldır yıkanmıyorum”

Her eve bir sevgili! Bir ev de ona teklif etmişti

Her eve bir sevgili! Bir ev de ona teklif etmişti

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.