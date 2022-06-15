Sarıyer'deki Marmaracık Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen ve 4 gün süren etkinliğe, Türkiye, Pakistan, Endonezya, Irak, Mısır ve Özbekistan'ın da aralarında bulunduğu 18 ülkeden 50 kadın katıldı.

"İİGF Uluslararası Medya Eğitim Kampı"nın ikincisi sona erdi

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