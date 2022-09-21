İki cezaevi çalışanı aynı mahkuma aşık olunca ortalık karışmıştı! Uygunsuz ilişkisini itiraf etti

Birleşik Krallık’ın Galler bölgesindeki Bridgend'deki B kategorisi Parc Hapishanesi'nde yaşanan bir aşk üçgeni dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Aynı cezaevinde görevli olan iki kadının ismi açıklanmayan bir mahkumla ilişki yaşadıklarının iddia edilmesi ortalığı karıştırdı. İddialara göre, gözaltı memuru Ruth Shmylo’un beş aylık ilişkisi 2021 yılındaydı; aynı mahkum daha sonra hemşire Elyse Hibbs ile 3 aylık bir ilişki yaşamıştı. Görevi kötüye kullanma suçundan cezaevinden uzaklaştırılan kadınlar ilk ifadelerinde mahkumla ilişkilerini kabul etmemişti.