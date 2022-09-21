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  4. İki cezaevi çalışanı aynı mahkuma aşık olunca ortalık karışmıştı! Uygunsuz ilişkisini itiraf etti

İki cezaevi çalışanı aynı mahkuma aşık olunca ortalık karışmıştı! Uygunsuz ilişkisini itiraf etti

21.09.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galler’e bağlı Bridgend'deki B kategorisi Parc Hapishanesi'nde görevli iki çalışanın geçtiğimiz aylarda aynı mahkuma aşık olduğu iddia edilmiş ve genç kadınlar hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma başlatılmıştı. 25 yaşındaki hemşire Elyse Hibbs ve gözaltı memuru Ruth Shmylo olaya ilişkin herhangi bir savunma yapmıştı. Ancak hemşire Elyse Hibbs çıkartıldığı mahkemede mahkumla uygunsuz ilişki içinde olduğunu itiraf etti.

Birleşik Krallık’ın Galler bölgesindeki Bridgend'deki B kategorisi Parc Hapishanesi'nde yaşanan bir aşk üçgeni dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Aynı cezaevinde görevli olan iki kadının ismi açıklanmayan bir mahkumla ilişki yaşadıklarının iddia edilmesi ortalığı karıştırdı. İddialara göre, gözaltı memuru Ruth Shmylo’un beş aylık ilişkisi 2021 yılındaydı; aynı mahkum daha sonra hemşire Elyse Hibbs ile 3 aylık bir ilişki yaşamıştı. Görevi kötüye kullanma suçundan cezaevinden uzaklaştırılan kadınlar ilk ifadelerinde mahkumla ilişkilerini kabul etmemişti.

HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Mahkumun adı gizli tutulurken Elyse Hibbs Cardiff Crown Mahkemesi'ndeki ifadesinde ilişkiyi kabul etti. İtirafının sonrasında cezasının açıklanması için Hibbs’in önümüzdeki ay yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor. Hemşirenin uygunsuz ilişkisi nedeniyle hapis cezasıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Gözaltı memuru Ruth Shmylo ise olaya ilişkin olarak hâlâ bir savunma yapmamayı tercih etti.
Cardiff'in kayıt memuru Tracey Lloyd-Clarke, “Bu çok ciddi bir suç. Ceza öncesi cezaevindeki durumu belirleyebilmek adına bir rapor istedim. Sanığın cezasını bir sonraki duruşmaya bıraktık” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
cezaevi mahkum
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