İkimizin Sırrı konusu nedir, hangi kanalda? İkimizin Sırrı oyuncuları kimlerdir?

Hikayesi ile ilgi çeken İkimizin Sırrı dizisi ATV ekranlarında yerini aldı. Dizinin başrollerini Leyla Feray ve Aras Aydın paylaşıyor. Yedi yaşındaki kızı Hayal ile yaşam mücadelesi veren Neva Canpolat'ın hikayesi her pazar 20.00'da ATV ekranlarında olacak. İşte merak edilenler...
İkimizin Sırrı konusu nedir?
İkimizin sırrı her pazar 20.00'da ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak.
Dizinin yapımcılığını Süreyya Yaşar, yönetmenliğini ise Cem Akyoldaş üstleniyor.
İKİMİZİN SIRRI KONUSU NEDİR?
Neva Canpolat, 7 yaşındaki kızı Hayal ile yaşam mücadelesi verir. Neva, hayatın güzelliğini, umudunu aşılayarak kızını büyütür.
Anne-kızın hayatı peşlerine takılan karanlık adamlar yüzünden kötüleşir.
Zor zamanlar yaşayan anne-kızın yolu, trafik kazasında Alp Karahun ile kesişir.
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