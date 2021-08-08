İkimizin Sırrı konusu nedir, hangi kanalda? İkimizin Sırrı oyuncuları kimlerdir?

Hikayesi ile ilgi çeken İkimizin Sırrı dizisi ATV ekranlarında yerini aldı. Dizinin başrollerini Leyla Feray ve Aras Aydın paylaşıyor. Yedi yaşındaki kızı Hayal ile yaşam mücadelesi veren Neva Canpolat'ın hikayesi her pazar 20.00'da ATV ekranlarında olacak. İşte merak edilenler...