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  4. İkizler müstehcen iç çamaşırlarıyla ortalığı yaktı

İkizler müstehcen iç çamaşırlarıyla ortalığı yaktı

19.11.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Love Island'ın ikizleri Jess ve Eve Gale , bir iç çamaşırı koleksiyonunun tanııtımı için müstehcen iç çamaşırlarıyla poz verdi.

23 yaşındaki ikizler, 18 Kasım'da lansmanı yapılan yeni koleksiyonun tanıtımı için müstehcen bir fotoğraf çekimi yaptı.

İKİZLER NOEL'E HAZIR

Jess ve Eve uyumlu siyah dantel sutyen, külot ve jartiyer takımlarıyla göğüslerini gere gere poz verdi.

İngiltere merkezli markanın resmi Noel kampanyasının yeni yüzü olan ikili, ortak bir Instagram gönderisiyle haberi duyurdu.

İkizler paylaşımlarına; Uzun zaman oldu... ve ikimiz için de bir rüya gerçek oldu. Umarız siz de bizim kadar seversiniz!" notunu düştü.

İkizler, 2020'de Aşk Adası'nın altıncı dizisinde göründükten sonra popülerlik kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
ikiz

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