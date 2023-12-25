İlk kez uygulanacak! Ülke genelinde tüm ortaokul ve liselerde başlıyor... Katılamayan öğrenciler dikkat

Yönetmelik gereğince, Bakanlık, öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla bu yıl ilk kez ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarını, "ülke genelinde ortak yazılı sınav" olarak düzenleme kararı almıştı.