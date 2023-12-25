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İlk kez uygulanacak! Ülke genelinde tüm ortaokul ve liselerde başlıyor... Katılamayan öğrenciler dikkat

25.12.2023 16:04 | Son Güncelleme:
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Türkiye genelinde ortaokul ve liselerde ilk kez uygulanacak 'ortak yazılı sınavlar' başlıyor! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, ortaokul 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için yarın, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık'ta ortak yazılı sınav yapılacak. Ortak yazılı sınavların zorluk ve kapsam açısından okullarda yapılan diğer yazılı sınavlar gibi olacağı belirtildi. Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için de mazeret sınavları yapılacağı kaydedildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için yarın, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık'ta ülke genelinde ortak yazılı sınav yapılacak.

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ÜLKE GENELİNDE 'ORTAK YAZILI SINAVLAR' BAŞLIYOR

Resmi Gazete'de yayımlanan Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar okullarda ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin yeni esaslar getirilmişti.

Bu kapsamda, ortaokul ve liselerde, "ülke genelinde", "il ve ilçe genelinde" ve "okul genelinde" olmak üzere 3 farklı ortak yazılı sınav yapılacağı açıklanmıştı.

Yönetmelik gereğince, Bakanlık, öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla bu yıl ilk kez ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarını, "ülke genelinde ortak yazılı sınav" olarak düzenleme kararı almıştı.

Bu kapsamda, ülke genelindeki ilk ortak yazılı sınavlar, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için yarın, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık Çarşamba günü yapılacak.

Bakanlıkça hazırlanan sorular, sınav günü okullara teslim edilecek ve sınav okul tarafından yapılacak. Sınav sonrası öğrenci cevap kağıtları değerlendirilmek üzere, il ölçme değerlendirme merkezlerine gönderilecek.

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