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İlkay Gündoğan'ın yeni adresini duyurdular! Büyük sürpriz...

30.09.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın en güvendiği isimler arasında yer alan orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ın adı transfer iddiasına karıştı. City ile 4 kez Premier Lig şampiyonluğu kazanan Türk asıllı Alman futbolcuya İspanya La Liga devi Barcelona'nın talip olduğu iddia edildi. Manchester City'de son sezonunu geçirdiği öne sürülen Gündoğan'ın yeni bir maceraya atılmak isteyeceği ifade edildi.

İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin formasını 2016 yılından itibaren terleten İlkay Gündoğan için sıcak bir gelişme yaşandı. Türkiye'de Galatasaray'ı tuttuğunu açıklayan Türk asıllı Alman futbolcunun yeni adresinin İspanya La Liga ekibi Barcelona olabileceği ifade edildi.

Borussia Dortmund'dan 2016 yılında Manchester City'e transfer olan ve 6 sezondur burada forma giyen İlkay Gündoğan, gösterdiği performansla İngiltere'de sık sık gündem olmuştu.

Manchester City ile 4 Premier Lig, 4 Caraboa Cup, 2 İngiltere Süper Kupa ve 1 FA Cup sevinci yaşayan Gündoğan'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edildi.

İlkay Gündoğan için İspanya La Liga devi Barcelona'nın devreye girdiği ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncuyla masaya oturduğu öne sürüldü.

Yeni bir maceraya atılmak isteyen İlkay Gündoğan'ın da Barcelona'ya katılma fikrine sıcak baktığı kaydedildi.

İLKAY GÜNDOĞAN'A SÜRPRİZ TALİP

PERFORMANSIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

PERFORMANSIYLA GÜNDEM OLMUŞTU
Borussia Dortmund'dan 2016 yılında Manchester City'e transfer olan ve 6 sezondur burada forma giyen İlkay Gündoğan, gösterdiği performansla İngiltere'de sık sık gündem olmuştu.

SEZON SONUNDA GİDİYOR

SEZON SONUNDA GİDİYOR
Manchester City ile 4 Premier Lig, 4 Caraboa Cup, 2 İngiltere Süper Kupa ve 1 FA Cup sevinci yaşayan Gündoğan'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edildi.

BARCELONA DEVREYE GİRDİ

BARCELONA DEVREYE GİRDİ
İlkay Gündoğan için İspanya La Liga devi Barcelona'nın devreye girdiği ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncuyla masaya oturduğu öne sürüldü.

SICAK BAKIYOR

SICAK BAKIYOR
Yeni bir maceraya atılmak isteyen İlkay Gündoğan'ın da Barcelona'ya katılma fikrine sıcak baktığı kaydedildi.
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Anahtar Kelimeler:
İlkay Gündoğan barcelona manchester city premier lig sezon
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