İlkay Gündoğan'ın yeni adresini duyurdular! Büyük sürpriz...

İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin formasını 2016 yılından itibaren terleten İlkay Gündoğan için sıcak bir gelişme yaşandı. Türkiye'de Galatasaray'ı tuttuğunu açıklayan Türk asıllı Alman futbolcunun yeni adresinin İspanya La Liga ekibi Barcelona olabileceği ifade edildi.

Borussia Dortmund'dan 2016 yılında Manchester City'e transfer olan ve 6 sezondur burada forma giyen İlkay Gündoğan, gösterdiği performansla İngiltere'de sık sık gündem olmuştu.

Manchester City ile 4 Premier Lig, 4 Caraboa Cup, 2 İngiltere Süper Kupa ve 1 FA Cup sevinci yaşayan Gündoğan'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edildi.

İlkay Gündoğan için İspanya La Liga devi Barcelona'nın devreye girdiği ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncuyla masaya oturduğu öne sürüldü.

Yeni bir maceraya atılmak isteyen İlkay Gündoğan'ın da Barcelona'ya katılma fikrine sıcak baktığı kaydedildi.