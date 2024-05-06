İlker Aksum'un Brad Pitt'e meydan okuması sosyal medyada dalga konusu oldu! "Abim sen Çarli ile takılırken..."

Uzun yıllardır 'Çarli', 'Canım Ailem', 'Yabancı Damat' gibi birçok projeyle tanınan oyuncu İlker Aksum, son olarak 3 Mayıs'ta vizyona giren yeni filmi Çocuk Kalbi ile gündemdeydi. Oyuncunun son sözleri çok konuşuldu.

Brad Pitt'ten daha yakışıklı olmadığını belirten İlker Aksum, ondan çok daha iyi bir oyuncu olduğunu iddia ederek “"Brad Pitt gibi yakışıklı değilim ama ondan çok daha iyi oyuncuyum” ifadelerini kullandı.

Aksum’un sözleri sosyal medyada dalga konusu oldu. Oyuncunun sözleriyle ilgili sosyal medyada birçok yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...



