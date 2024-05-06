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  4. İlker Aksum'un Brad Pitt'e meydan okuması sosyal medyada dalga konusu oldu! "Abim sen Çarli ile takılırken..."

İlker Aksum'un Brad Pitt'e meydan okuması sosyal medyada dalga konusu oldu! "Abim sen Çarli ile takılırken..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
06.05.2024 09:38
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Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen İlker Aksum bu kez son açıklamalarıyla gündeme gelmişti. 'Brad Pitt gibi yakışıklı değilim ama ondan çok daha iyi oyuncuyum' diyen oyuncunun sözleri sosyal medyada dalga konusu oldu.

Uzun yıllardır 'Çarli', 'Canım Ailem', 'Yabancı Damat' gibi birçok projeyle tanınan oyuncu İlker Aksum, son olarak 3 Mayıs'ta vizyona giren yeni filmi Çocuk Kalbi ile gündemdeydi. Oyuncunun son sözleri çok konuşuldu.

Brad Pitt'ten daha yakışıklı olmadığını belirten İlker Aksum, ondan çok daha iyi bir oyuncu olduğunu iddia ederek “"Brad Pitt gibi yakışıklı değilim ama ondan çok daha iyi oyuncuyum” ifadelerini kullandı.

Aksum’un sözleri sosyal medyada dalga konusu oldu. Oyuncunun sözleriyle ilgili sosyal medyada birçok yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...


Vitrin

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

"Şu klipten sonra gerçekten kendisine saygım artmıştı. Küçük film tadında."

"Diriliş Ertuğrul- Zangoç..."

"Abi abartmıyor musun biraz!"

"Abim sen Çarli ile takılırken adam fight club ile dünyayı salladı ama yine sen bilirsin."

"Umarım Brad Pitt'in kulağına gitmez."

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İlker Aksum sosyal medya Oyuncu
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