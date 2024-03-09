İmam nikahı kıyıp tesettüre girdi... Kızılcık Şerbeti'ndeki o sahne sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen ve bazı sahneleri yüzünden RTÜK tarafından inceleme altına alınan Kızılcık Şerbeti dizisi son bölümüyle sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Tansiyon yükseldi! Berna ve Yunus Emre...



O SAHNEYE YORUM YAĞDI

Çimen'in Gökhan'ın eşine giderek yaşananları anlatması aileyi karıştırdı. Babasından azar işiten ve tokat yiyen Gökhan, ailesinin isteği üzerine Çimen ile imam nikahıyla evlenmek için harekete geçti.

Gökhan'ın "Eşimden boşanacağım ama görüşmemiz için imam nikahı kıymamız lazım" sözlerine inanan Çimen, teklifi kabul etti.

Gökhan ile imam nikahıyla evlenen Çimen, sevdiği adam için bir de tesettüre girdi.

Ailesine evlilik haberini vermek için eve gelen Çimen'in tesettüre girdiğini gören Doğa, Kıvılcım ve Sönmez Hanım'ın ağzı açık kaldı.