MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. İmam nikahı kıyıp tesettüre girdi... Kızılcık Şerbeti'ndeki o sahne sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İmam nikahı kıyıp tesettüre girdi... Kızılcık Şerbeti'ndeki o sahne sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.03.2024 09:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi son bölümüyle sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Dizide Çimen karakterini canlandıran Selin Türkmen yasak aşk yaşadığı evli adamla imam nikahı kıyıp, tesettüre girdi. Kızılcık Şerbeti'ndeki o sahne tepki çekti.

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen ve bazı sahneleri yüzünden RTÜK tarafından inceleme altına alınan Kızılcık Şerbeti dizisi son bölümüyle sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Tansiyon yükseldi! Berna ve Yunus Emre... Tansiyon yükseldi! Berna ve Yunus Emre...

Keşfet

O SAHNEYE YORUM YAĞDI

Çimen'in Gökhan'ın eşine giderek yaşananları anlatması aileyi karıştırdı. Babasından azar işiten ve tokat yiyen Gökhan, ailesinin isteği üzerine Çimen ile imam nikahıyla evlenmek için harekete geçti.
Gökhan'ın "Eşimden boşanacağım ama görüşmemiz için imam nikahı kıymamız lazım" sözlerine inanan Çimen, teklifi kabul etti.
Gökhan ile imam nikahıyla evlenen Çimen, sevdiği adam için bir de tesettüre girdi.
Ailesine evlilik haberini vermek için eve gelen Çimen'in tesettüre girdiğini gören Doğa, Kıvılcım ve Sönmez Hanım'ın ağzı açık kaldı.

'SAÇMALADILAR ARTIK...'

'SAÇMALADILAR ARTIK...'
Kızıcık Şerbeti'ndeki bu sahneye sosyal medyada; 'Saçmalamaya başladılar artık', 'Kadınlar Günü'nde yayınladıkları bu sahne hiç olmadı' gibi yorumlar yapıldı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti Müjde Uzman ele doğukan güngör
En Çok Okunan Haberler
''Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi oyuncu''

''Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi oyuncu''

Kılıçdaroğlu 'Çukurluk' demişti, Portakal'dan çok sert yanıt

Kılıçdaroğlu 'Çukurluk' demişti, Portakal'dan çok sert yanıt

Kirada 21 bin liralık indirim!

Kirada 21 bin liralık indirim!

Kadınlar Günü'nde korkunç olay! Doktor Feray Balkan eski eşi tarafından öldürüldü

Kadınlar Günü'nde korkunç olay! Doktor Feray Balkan eski eşi tarafından öldürüldü

Tek gecelik ilişkiden hamile kaldı! Bebeğinin babasını TikTok'ta aradı

Tek gecelik ilişkiden hamile kaldı! Bebeğinin babasını TikTok'ta aradı

Ana Haber'de Demet Evgar sürprizi! Ayakta alkışlandı

Ana Haber'de Demet Evgar sürprizi! Ayakta alkışlandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.