İmza töreninde korkutan anlar! Bir taraftar sahneye atladı, Mourinho'nun üzerine koştu

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jose Mourinho, resmi imzayı atmak üzere Ülker Stadyumu'na geldi.

Binlerce taraftarın katılımıyla gerçekleşen imza törenine Ali Koç ile beraber gelen Mourinho, taraftarları selamladı. O sırada Fenerbahçeli taraftarlar, meşaleler ile görsel şölen sundu.

Mourinho açıklamasında "Şu andan itibaren bende sizin ailenizden biriyim. Bu forma artık benim bir derim, bir kemiğim gibi. Öncelikle sevginizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

SAHAYA ATLADI, MOURINHO'YA KOŞTU

İmzaların atılmasının hemen ardından bir an için herkesi korkutan bir olay yaşandı. Bir Fenerbahçe taraftarı Jose Mourinho'nun üzerine koştu. Sahaya giren taraftar Mourinho'ya ulaşarak sarıldı. Mourinho ile fotoğraf çekinen taraftar daha sonra platformdan indirildi.

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