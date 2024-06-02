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İmza töreninde korkutan anlar! Bir taraftar sahneye atladı, Mourinho'nun üzerine koştu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.06.2024 21:39
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Mourinho'yu resmen takımın başına getiren Fenerbahçe'de, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen törende herkesi korkutan bir an yaşandı. Bir Fenerbahçe taraftarı bir anda sahneye atlarken Mourinho'ya doğru koşmaya başladı. O anlarda yürekler ağza geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jose Mourinho, resmi imzayı atmak üzere Ülker Stadyumu'na geldi.

Binlerce taraftarın katılımıyla gerçekleşen imza törenine Ali Koç ile beraber gelen Mourinho, taraftarları selamladı. O sırada Fenerbahçeli taraftarlar, meşaleler ile görsel şölen sundu.

Mourinho açıklamasında "Şu andan itibaren bende sizin ailenizden biriyim. Bu forma artık benim bir derim, bir kemiğim gibi. Öncelikle sevginizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

SAHAYA ATLADI, MOURINHO'YA KOŞTU

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İmzaların atılmasının hemen ardından bir an için herkesi korkutan bir olay yaşandı. Bir Fenerbahçe taraftarı Jose Mourinho'nun üzerine koştu. Sahaya giren taraftar Mourinho'ya ulaşarak sarıldı. Mourinho ile fotoğraf çekinen taraftar daha sonra platformdan indirildi.

İŞTE O ANLAR...
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Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör Ali Koç son dakika fenerbahçe mourinho
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