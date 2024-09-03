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  4. İmzalar havalimanında apar topar atıldı! Kerem Aktürkoğlu resmen Benfica'da... Galatasaray taraftarı çok üzgün: Eksikliğini çok hissedeceğiz!

İmzalar havalimanında apar topar atıldı! Kerem Aktürkoğlu resmen Benfica'da... Galatasaray taraftarı çok üzgün: Eksikliğini çok hissedeceğiz!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.09.2024 07:32
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Galatasaray'da son 24 saatte müthiş bir transfer trafiği yaşanırken, Osimhen'ın gelişi gerek yurt için gerekse yurt dışında büyük yankı uyandırmıştı. Öte yandan Kerem Aktürkoğlu da Sarı-Kırmızılılar'a veda ederken başarılı isim Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu. Aktürkoğlu'nun vedası taraftar nezdinde büyük bir üzüntü yarattı. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Victor Osimhen transferiyle taraftarını sevindiren Galatasaray'da bir de ayrılık yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İMZALAR HAVALİMANINDA ATILDI

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Portekiz ekibi Benfica, resmi sitesinden Kerem Aktürkoğlu ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Kerem Aktürkoğşlu'nun yıllık 2 milyon euro maaş alacağı ortaya çıktı.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY

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Öte yandan Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ı 12 milyon euroya ikna ettiği belirtildi. Oyuncunun sonraki satışından yüzde 10 pay alınacağı yazıldı.

SERBEST KALMA BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI

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Benfica ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun serbest kalma bedelini 60 milyon euro olarak belirledi.

Galatasaray formasıyla 179 maça çıkan 25 yaşındaki Kerem, 46 gol ve 42 asistlik performans sergiledi.

TARAFTAR ÇOK ÜZGÜN

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Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı Sarı-Kırmızılı taraftarları oldukça üzerken, bu veda sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bazı taraftarlar yönetimin bu kararını yanlış buldu.

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