İmzalar havalimanında apar topar atıldı! Kerem Aktürkoğlu resmen Benfica'da... Galatasaray taraftarı çok üzgün: Eksikliğini çok hissedeceğiz!

Victor Osimhen transferiyle taraftarını sevindiren Galatasaray'da bir de ayrılık yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İMZALAR HAVALİMANINDA ATILDI

Portekiz ekibi Benfica, resmi sitesinden Kerem Aktürkoğlu ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Kerem Aktürkoğşlu'nun yıllık 2 milyon euro maaş alacağı ortaya çıktı.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Öte yandan Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ı 12 milyon euroya ikna ettiği belirtildi. Oyuncunun sonraki satışından yüzde 10 pay alınacağı yazıldı.

SERBEST KALMA BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI

Benfica ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun serbest kalma bedelini 60 milyon euro olarak belirledi.

Galatasaray formasıyla 179 maça çıkan 25 yaşındaki Kerem, 46 gol ve 42 asistlik performans sergiledi.

TARAFTAR ÇOK ÜZGÜN

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı Sarı-Kırmızılı taraftarları oldukça üzerken, bu veda sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bazı taraftarlar yönetimin bu kararını yanlış buldu.