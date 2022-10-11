"İnançların Dili" konserinde Anadolu'da yaşamış farklı inanç gruplarının dini müziği, başkentlilerin beğenisine sunuldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Azize Tereza Kilisesi'nde konser düzenlendi.
Musevi, Hristiyan ve Müslümanların dini musiki eserleri otantik şekilleriyle icra edilerek Anadolu'daki barış, sevgi ve hoşgörü felsefesine katkıda bulunuldu.
İbranice, Ermenice, Keldanice, Süryanice ve tasavvuf müziği örneklerinden oluşan bir repertuvar sunulan konserde, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu ile Sinagog İlahileri Korosu, Grup Grung, Anadolu Medeniyetleri Müzik Topluluğu ve İstanbul Süryani Kadim Ortodoks Kilise Korosu sahne aldı.
Sanat yönetmenliğini Ümit Atalay'ın üstlendiği konser ilgiyle izlendi.
Konsere Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve sanatseverler katıldı.
"İnançların Dili" konseri başkentlilerle buluştu
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