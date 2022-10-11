İbranice, Ermenice, Keldanice, Süryanice ve tasavvuf müziği örneklerinden oluşan bir repertuvar sunulan konserde, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu ile Sinagog İlahileri Korosu, Grup Grung, Anadolu Medeniyetleri Müzik Topluluğu ve İstanbul Süryani Kadim Ortodoks Kilise Korosu sahne aldı.

"İnançların Dili" konseri başkentlilerle buluştu

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