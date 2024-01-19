İnci Taneleri'nin 'Dilber'den yeni dans! Hazar Ergüçlü yine çok konuşuldu

Yılmaz Erdoğan’ın İnci Taneleri' dizisinin ikinci fragmanında Hazar Ergüçlü’nün pavyon dansı yine damga vurdu. İlk fragmandaki dansıyla hala konuşulan Ergüçlü'nün yeni dansı sosyal medyayı salladı.
Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri yayınlanan fragmanlarıyla şimdiden çok konuşuluyor. Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin pavyondaki dansı çok konuşulurken dizinin ikinci fragmanı geldi.
Ergüçlü’nün dans performansı konuşulmaya devam ederken son olarak İnci Taneleri’nden yeni fragman geldi.
Yeni fragmanda, ilk fragmandaki pavyon sahnesi ile çok konuşulan Dilber karakterinden yeni dans şovu geldi.
Ergüçlü son fragmandaki dansı da sosyal medyada çok konuşuldu. Gerçek bir pavyonda çekildiği öğrenilen sahnelerde oyuncunun, Ankara pavyon oyun havası performansı izleyenlerden tam not almıştı.
Performansıyla dikkat çeken Ergüçlü'nün, Ankaralı Ezo’dan dans dersi aldığı iddia edilmişti. Ancak bu iddia ilk ağızdan yalanlanmıştı. Ezo, “Arkadaşlar İnci Taneleri'nde Sincanlı Erkal Soner'le birlikte abimdir kendisi benim. 4 ya da 5 sene öncesi bir video çektik. Bu videonun buralara geleceğini ikimiz de tahmin edemiyorduk. Ona da başarılar diliyorum abime. Ayağına taş değmesin” demişti. Ankaralı Ezo, Hazar Ergüçlü'ye kendisinin ders vermediğini fakat onun dansından esinlenildiğinin doğru olduğunu söylemişti.