İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü eline maşa alıp şarkı söyledi! Sosyal medya yıkıldı

Yılmaz Erdoğan yazıp başrolünü oynadığı 'İnci Taneleri' dizisinde, oyuncu Hazar Ergüçlü’nün "Dilber" isimli pavyon dansçısını canlandırdığı sahne, sosyal medyada gündem oldu. Dizinin her bölümü çok konuşulanlar arasında yerini alıyor.
İnci Taneleri dizisi gündemden düşmüyor. Yayınlandığı dönemden beri dizideki sahneler çok konuşuluyor.
Dizideki bir sahne sosyal medyada yine çok konuşulmayı başardı. Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, eline maşa alarak şarkı söylediği an gündem oldu. Oyuncu hem balık kızarttı, hem de şarkı söyledi.
Ergüçlü, Derya Bedavacı’nın ‘Kalbimi Kırıyorlar Anne’ şarkısına farklı bir yorum kattı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Sahneye yorum yağdı.
"Hepimiz gibi ,şarkıyı tam bilmiyoruz ama hepimiz mırıldanıyoruz , ve şarkıyı yaşıyoruz… Başarılı olmuş çok hem de", "Sadece dans etsin bence", "Çok tatlı olmuş" gibi yorumlar yapıldı.