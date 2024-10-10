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  4. İnci Taneleri'nin Dilber'i yine çok konuşulacak! Hazar Ergüçlü'nün bölüm başı kazancı dudak uçuklattı

İnci Taneleri'nin Dilber'i yine çok konuşulacak! Hazar Ergüçlü'nün bölüm başı kazancı dudak uçuklattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.10.2024 16:08
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Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisi bu akşam yeni sezonun ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizideki 'Dilber' karakteri ile büyük beğeni toplayan Hazar Ergüçlü dans sahneleriyle yine adından söz ettirecek. Ergüçlü'nün performansının yanı sıra diziden kazancı da şimdiden gündem oldu.

İnci Taneleri dizisi bu akşam yeni sezonun ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Her sahnesi büyük beğeni toplayan dizinin Dilber'li sahneleri yine çok konuşulacak.

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KAZANCIYLA GÜNDEMDE

İnci Taneleri dizisindeki 'Dilber' karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Hazar Ergüçlü başarılı oyunculuğunun yanı sıra diziden alacağı ücretle de gündem oldu.

BÖLÜM BAŞI ÜCRETİ...

BÖLÜM BAŞI ÜCRETİ...
Yeni sezonda Hazar Ergüçlü'nün diziden alacağı ücret ortaya çıktı. Ünlü oyuncu bölüm başına tam tamına 1 milyon TL kazanacak.

Ergüçlü; Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa ilk adımını attı.

2011'de Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı "Simay Canay" karakteri ile televizyonda görünmeye başladı.
2013-2015 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Medcezir dizisinde başrollerden biri olarak "Eylül Buluter" karakterini canlandırdı.
Anahtar Kelimeler:
Hazar Ergüçlü İnci Taneleri
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