Bursa'da 20 Nisan'da cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü MLKP üyesi Seda Baykal ve Dilek Aksu ile kuryelik yaptığı belirlenen Mehmet Mustafa Uskar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığının ortak operasyonuyla dün İzmir Dikili'de gözaltına alınmalarının ardından kente getirilerek, Bursa Şehir Hastanesi 'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran 3 terörist Bursa'ya getirildi

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