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İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran 3 terörist Bursa'ya getirildi

18.09.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran 3 terörist Bursa'ya getirildi

İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren 3 terörist, İzmir'de yakalanmalarının ardından Bursa'ya getirildi.

Bursa'da 20 Nisan'da cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü MLKP üyesi Seda Baykal ve Dilek Aksu ile kuryelik yaptığı belirlenen Mehmet Mustafa Uskar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığının ortak operasyonuyla dün İzmir Dikili'de gözaltına alınmalarının ardından kente getirilerek, Bursa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında 20 Nisan'da yaşanan terör saldırısında infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) şehit olmuştu.

İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran 3 terörist Bursa'ya getirildi

İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran 3 terörist Bursa'ya getirildi

Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı

Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı

Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı

Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı

Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı

Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı

Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı

Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı

Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı

Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı

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Bursa terörist bombalı saldırı bursa şehir hastanesi mlkp

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