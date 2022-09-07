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  4. İngiliz bilim insanlarının araştırmasına konu olan Türk aile! Görenler şaşkına dönüyor

İngiliz bilim insanlarının araştırmasına konu olan Türk aile! Görenler şaşkına dönüyor

07.09.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de yaşayan bir ailenin 18-34 yaşları arasında iki ayak yerine dört ayak üzerinde yürüyen çocukları olduğu ortaya çıkınca dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları şaşkına döndü.

Hatay’da yaşayan Ulaş ailesi el ve ayakları üzerinde yürüyordu ve bu garip durumları bilim insanlarının dikkatini çekti ve yıllar boyunca bunun nedenini araştırdılar. Yaşları 18 ile 34 arasında değişen beş kardeşin farklı tarzda yürüyüşleri ilk olarak 2005 yılında fark edilmişti. Sonrasında yaşanan süreç ise uzun ve meşakkatliydi.

İşte o ailenin hikayesi...

DÖRT AYAKLIYDILAR

DÖRT AYAKLIYDILAR
Aile, ilk olarak Türk bilim adamları tarafından yazılan bir tıbbi makale aracılığıyla keşfedildi. London School of Economics'ten evrimsel bir psikolog olan Profesör Nicholas Humphrey, aileyi daha yakından incelemeye ve bazı çocukların neden dört ayaklı olduklarına dair olası nedenleri ortaya çıkarmaya karar verdi.

'BENZERSİZ BİR ENGEL'

'BENZERSİZ BİR ENGEL'
Prof Humphrey, Ulaş ailesinde doğan 18 çocuktan 12'sinin sağlıklı doğduğunu ancak altısının 'benzersiz bir engeli' olduğunu keşfetti. 28 yaşındaki Gülen adlı erkek çocukları, bu durumdan özellikle etkilenmişti.

EVRİMSEL SÜREÇLE İLİŞKİLENDİRDİLER

EVRİMSEL SÜREÇLE İLİŞKİLENDİRDİLER
Profesör Humphrey, etkilenen çocukların durumunun, evrimsel saatin 'geri çevrilmiş' bir hali gibi göründüğü söylendiği için aileyi ziyaret etmeye davet edildi. Bunu takiben birçok kurum tarafından birçok farklı araştırma yapıldı. Türlü nörolojik testlerden elde edilen bulgular bilim insanlarının kafasını karıştırdı ve uzun süre ailenin durumunun evrimsel süreçle olan ilgisi üzerinde durdular.

BÜYÜME ŞEKİLLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

BÜYÜME ŞEKİLLERİNİ DEĞERLENDİRDİ
Ancak Profesör Humphrey, dört ayak üzerinde yürümelerinde daha büyük bir rol oynayan şeyin çocukların nasıl büyüdüğü olabileceğine karar verdi. Çocukların emeklemeyi bitirmeleri gereken il dokuz ayın ardından ayağa kalkmaya başlamaları için verilen teşvikteki eksikliğin gelişimlerini etkileyebileceğini ve iki ayak üzerinde yürümeye başlamalarını engelleyebileceğini öne sürdü.

YÜRÜYORLARDI

YÜRÜYORLARDI
Etkilenen çocuklara daha sonra bir fizyoterapist atandı, iki ayak üzerinde yürümeyi denemelerine ve kendilerini eğitmelerine yardımcı olmak için bahçelerine paralel çubuklar kuruldu. Birkaç ay sonra, aileyi ziyarete döndüğünde Profesör Humphrey, tüm çocukların, hatta Gülen'in bile iki ayak üzerinde yürüdüğünü gördü. Ulaş ailesinin babası, çocuklarının gelişimini 'güzel, büyük bir şey, çok büyük bir şey' olarak nitelendirdi.
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Anahtar Kelimeler:
bilimsel araştırma
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