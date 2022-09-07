İngiliz bilim insanlarının araştırmasına konu olan Türk aile! Görenler şaşkına dönüyor

Hatay’da yaşayan Ulaş ailesi el ve ayakları üzerinde yürüyordu ve bu garip durumları bilim insanlarının dikkatini çekti ve yıllar boyunca bunun nedenini araştırdılar. Yaşları 18 ile 34 arasında değişen beş kardeşin farklı tarzda yürüyüşleri ilk olarak 2005 yılında fark edilmişti. Sonrasında yaşanan süreç ise uzun ve meşakkatliydi.

İşte o ailenin hikayesi...

DÖRT AYAKLIYDILAR Aile, ilk olarak Türk bilim adamları tarafından yazılan bir tıbbi makale aracılığıyla keşfedildi. London School of Economics'ten evrimsel bir psikolog olan Profesör Nicholas Humphrey, aileyi daha yakından incelemeye ve bazı çocukların neden dört ayaklı olduklarına dair olası nedenleri ortaya çıkarmaya karar verdi.



'BENZERSİZ BİR ENGEL' Prof Humphrey, Ulaş ailesinde doğan 18 çocuktan 12'sinin sağlıklı doğduğunu ancak altısının 'benzersiz bir engeli' olduğunu keşfetti. 28 yaşındaki Gülen adlı erkek çocukları, bu durumdan özellikle etkilenmişti.



EVRİMSEL SÜREÇLE İLİŞKİLENDİRDİLER Profesör Humphrey, etkilenen çocukların durumunun, evrimsel saatin 'geri çevrilmiş' bir hali gibi göründüğü söylendiği için aileyi ziyaret etmeye davet edildi. Bunu takiben birçok kurum tarafından birçok farklı araştırma yapıldı. Türlü nörolojik testlerden elde edilen bulgular bilim insanlarının kafasını karıştırdı ve uzun süre ailenin durumunun evrimsel süreçle olan ilgisi üzerinde durdular.



BÜYÜME ŞEKİLLERİNİ DEĞERLENDİRDİ Ancak Profesör Humphrey, dört ayak üzerinde yürümelerinde daha büyük bir rol oynayan şeyin çocukların nasıl büyüdüğü olabileceğine karar verdi. Çocukların emeklemeyi bitirmeleri gereken il dokuz ayın ardından ayağa kalkmaya başlamaları için verilen teşvikteki eksikliğin gelişimlerini etkileyebileceğini ve iki ayak üzerinde yürümeye başlamalarını engelleyebileceğini öne sürdü.

