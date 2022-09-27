İngilizler de işin içine girdi! Ne yaptın Galatasaray...

Yeni sezonda Okan Buruk ile şampiyonluk yaşamak isteyen Galatasaray'da yüzler gülüyor. Alınan sonuçlar taraftarları memnun ederken, yaz transfer döneminde kadroya katılan isimler de gündeme damga vurmuştu. Icardi, Mertens, Juan Mata gibi yıldızları kadrosuna katan sarı kırmızılı ekipte adeta transfer bitmiyor.

MANU'NUN YILDIZI!

Devre arası hamleleri için şimdiden çalışmalara başlayan yönetimin öncelikli hedefi stoper transferi olacak. Aslan'ın gündemindeki futbolcu ise Manchester United'dan ayrılması beklenen Victor Lindelöf. Öte yandan yönetim Lindelöf'ü, başta Sevilla olmak üzere birçok kulübün listesinde olan Victor Nelsson'un ara transferde satılması durumunda alternatif olarak da belirledi.

KİRALIK FORMULÜ

İngiliz basınının da geniş yer ayırdığı Galatasaray-Lindelöf teması için ilk hamlenin kısa süre içerisinde yapılması ve transferin ocak ayında noktalanması bekleniyor. Cimbom, 2017'de Benfica'dan Manchester United'a transfer olan 28 yaşındaki Lindelöf'ü kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

İngiliz kulübünde bu sezon ligde forma bulamayan 1.87 boyundaki tecrübeli futbolcu İsveç Milli Takımı'nda da görev yapıyor. Aynı zamanda Lindelöf'ün güncel piyasa değeri 18 milyon Euro. Lindelöf'ün Manchester United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.