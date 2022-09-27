SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. İngilizler de işin içine girdi! Ne yaptın Galatasaray...

İngilizler de işin içine girdi! Ne yaptın Galatasaray...

27.09.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Bu sezon büyük uğraşlar sonucu yıldızlarla dolu bir kadro kurarak şampiyonluğun en büyük adaylarından biri haline gelen Galatasaray'da yüzler gülüyor. Süper Lig'de Adana Demirspor ile birlikte topladığı 16 puanla liderlik koltuğunu paylaşan Sarı-Kırmızılılar, ara transfer dönemi için de kolları şimdiden sıvarken en az sezon öncesi kadroya katılan isimler kadar ünlü bir ismi daha kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. İşte detaylar...

Victor Lindelöf

Victor Lindelöf

İSÇ İsveç
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezonda Okan Buruk ile şampiyonluk yaşamak isteyen Galatasaray'da yüzler gülüyor. Alınan sonuçlar taraftarları memnun ederken, yaz transfer döneminde kadroya katılan isimler de gündeme damga vurmuştu. Icardi, Mertens, Juan Mata gibi yıldızları kadrosuna katan sarı kırmızılı ekipte adeta transfer bitmiyor.

MANU'NUN YILDIZI!

wolverhampton-wanderers-v-manchester-united-premier-league-5d824b133154b52c4e000003

Devre arası hamleleri için şimdiden çalışmalara başlayan yönetimin öncelikli hedefi stoper transferi olacak. Aslan'ın gündemindeki futbolcu ise Manchester United'dan ayrılması beklenen Victor Lindelöf. Öte yandan yönetim Lindelöf'ü, başta Sevilla olmak üzere birçok kulübün listesinde olan Victor Nelsson'un ara transferde satılması durumunda alternatif olarak da belirledi.

KİRALIK FORMULÜ

5f4566a966a97ca3ea9e4575

İngiliz basınının da geniş yer ayırdığı Galatasaray-Lindelöf teması için ilk hamlenin kısa süre içerisinde yapılması ve transferin ocak ayında noktalanması bekleniyor. Cimbom, 2017'de Benfica'dan Manchester United'a transfer olan 28 yaşındaki Lindelöf'ü kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

thumbs_b_c_d53c61e87625a23a2ea755dbe50eefef

İngiliz kulübünde bu sezon ligde forma bulamayan 1.87 boyundaki tecrübeli futbolcu İsveç Milli Takımı'nda da görev yapıyor. Aynı zamanda Lindelöf'ün güncel piyasa değeri 18 milyon Euro. Lindelöf'ün Manchester United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.

Screenshot_1

VICTOR LINDELOF FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika lindelöf aday transfer dönemi yeni ak sezon buruk süper li hedefi kulübün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Mersin Tece Polisevi'ne terör saldırısı! Bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı... İşte bölgeden ilk görüntüler

SON DAKİKA | Mersin Tece Polisevi'ne terör saldırısı! Bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı... İşte bölgeden ilk görüntüler

Akaryakıtta görülmemiş indirim!

Akaryakıtta görülmemiş indirim!

Trabzonspor'dan Arda Güler'e teklif! Avcı, o duruma bile razı

Trabzonspor'dan Arda Güler'e teklif! Avcı, o duruma bile razı

Her 6 dakikada 1 gol! Dünya bunu konuşuyor

Her 6 dakikada 1 gol! Dünya bunu konuşuyor

Cristiano Ronaldo'nun antrenmandaki görüntüsü içler acıttı! Yüzü morluk içinde...

Cristiano Ronaldo'nun antrenmandaki görüntüsü içler acıttı! Yüzü morluk içinde...

Volkan Demirel kanunları! İlk ayrılık geldi...

Volkan Demirel kanunları! İlk ayrılık geldi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.