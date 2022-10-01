SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. İngilizler duyurdu, ters köşe yaptı! İşte Fatih Terim'in yeni adresi

İngilizler duyurdu, ters köşe yaptı! İşte Fatih Terim'in yeni adresi

01.10.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Shota Arveladze ile yolların ayrıldığı duyurulmuştu. Championship ekibinin yeni çalıştırıcısının kim olacağı merak konusu olurken, İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, teknik direktör Shota Arveladze ile yolların ayrıldığını açıkladı. Hull City’de menajer Shota Arveladze’nin görevden alınmasının ardından kulüp sahibi Acun Ilıcalı, yeni menajer arayışlarına başladıklarını açıkladı. Hull’un yerel gazetesi Hull Daily Mail, teknik direktör adaylarıyla ilgili bir anket yayınladı ve ilginç isimlere yer verdi.

Hull City’nin yeni menajerinin kim olacağı tartışılırken bölgenin en güçlü medya platformu Hull Live konuyla ilgili bir anket başlatırken, ankette tanıdık isimler de yer aldı.

İŞTE O İSİMLER...

ROB EDWARDS

ROB EDWARDS
Watford’daki görevinden henüz alınan Rob Edwards ise listede yer alan bir diğer isim. Uzun süre Wolverhampton’ın alt yaş gruplarında çalışan 39 yaşındaki teknik direktör boşta.

ŞENOL GÜNEŞ

ŞENOL GÜNEŞ
Fatih Terim’in yanı sıra Şenol Güneş’in adı da ankette yer aldı. A Milli Takım’dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Şenol Güneş’in adı Valerien Ismael’den önce Beşiktaş ile de anılmıştı.

SABRI LAMOUCHI

SABRI LAMOUCHI
50 yaşındaki Fransız teknik adamın adı da listede… Tunus asıllı Lamouchi en son Al Duhail’i çalıştırdı. Nottingham Forest ile Championship deneyimi bulunan Lamouchi, Fransa’da Rennes’de de görev yapmıştı. Lamouchi 2012-14 yılları arasında Fildişi Sahili Milli Takımını çalıştırdı.

JAVI GRACIA

JAVI GRACIA
52 yaşındaki İspanyol teknik direktörün adı da ankette yer aldı. Son olarak Katar ekibi Al Sadd’ı çalıştıran Javi Gracia, daha önce Watford’da İngiltere deneyimi yaşamıştı. Gracia ayrıca Valencia, Rubin Kazan, Malaga ve Osasuna gibi takımlarda da çalıştı.

SEAN DYCHE

SEAN DYCHE
Hull City’de Sean Dyche ismi de gündemde. Geçen sezon Premier Lig’den düşen Burnley ile yollarını ayıran 51 yaşındaki menajer boşta. Sean Dyche 2012-2022 yılları arasında 10 yıl Burnley’de görev yapmıştı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim son dakika acun galatasaray hull city Aylin Coşkun Hande Yener aday ışıl ak ekipleri tanem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den Rusya'nın ilhak kararına tepki: Reddediyoruz

Türkiye'den Rusya'nın ilhak kararına tepki: Reddediyoruz

İş kadınına akılalmaz tuzak! Başına geleni anlayınca şoke oldu

İş kadınına akılalmaz tuzak! Başına geleni anlayınca şoke oldu

Elmas'tan F.Bahçe'ye 326 milyon TL'lik kıyak! Terim'in raporuna rağmen almadı

Elmas'tan F.Bahçe'ye 326 milyon TL'lik kıyak! Terim'in raporuna rağmen almadı

Galatasaray, Bruma için harekete geçti! ''En az 1 milyon Euro...''

Galatasaray, Bruma için harekete geçti! ''En az 1 milyon Euro...''

Galatasaray maçı öncesi Onyekuru'dan haber var!

Galatasaray maçı öncesi Onyekuru'dan haber var!

Ne yaptın Icardi! G.Saray'da büyük kriz... Okan Buruk'a resti çekti

Ne yaptın Icardi! G.Saray'da büyük kriz... Okan Buruk'a resti çekti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sakın işleri hafife almayın!

Sakın işleri hafife almayın!

Ünlü isim paylaştı: Yüzü parçalandı!

Ünlü isim paylaştı: Yüzü parçalandı!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Yedikçe rahatlayacaksınız: Kabızlığı geri dönmemek üzere bitiriyor!

Yedikçe rahatlayacaksınız: Kabızlığı geri dönmemek üzere bitiriyor!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Her an zehirliyor!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Her an zehirliyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.