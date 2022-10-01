İngilizler duyurdu, ters köşe yaptı! İşte Fatih Terim'in yeni adresi

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, teknik direktör Shota Arveladze ile yolların ayrıldığını açıkladı. Hull City’de menajer Shota Arveladze’nin görevden alınmasının ardından kulüp sahibi Acun Ilıcalı, yeni menajer arayışlarına başladıklarını açıkladı. Hull’un yerel gazetesi Hull Daily Mail, teknik direktör adaylarıyla ilgili bir anket yayınladı ve ilginç isimlere yer verdi. Hull City’nin yeni menajerinin kim olacağı tartışılırken bölgenin en güçlü medya platformu Hull Live konuyla ilgili bir anket başlatırken, ankette tanıdık isimler de yer aldı. İŞTE O İSİMLER...

ROB EDWARDS Watford’daki görevinden henüz alınan Rob Edwards ise listede yer alan bir diğer isim. Uzun süre Wolverhampton’ın alt yaş gruplarında çalışan 39 yaşındaki teknik direktör boşta.

ŞENOL GÜNEŞ Fatih Terim’in yanı sıra Şenol Güneş’in adı da ankette yer aldı. A Milli Takım’dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Şenol Güneş’in adı Valerien Ismael’den önce Beşiktaş ile de anılmıştı.

SABRI LAMOUCHI 50 yaşındaki Fransız teknik adamın adı da listede… Tunus asıllı Lamouchi en son Al Duhail’i çalıştırdı. Nottingham Forest ile Championship deneyimi bulunan Lamouchi, Fransa’da Rennes’de de görev yapmıştı. Lamouchi 2012-14 yılları arasında Fildişi Sahili Milli Takımını çalıştırdı.

JAVI GRACIA 52 yaşındaki İspanyol teknik direktörün adı da ankette yer aldı. Son olarak Katar ekibi Al Sadd’ı çalıştıran Javi Gracia, daha önce Watford’da İngiltere deneyimi yaşamıştı. Gracia ayrıca Valencia, Rubin Kazan, Malaga ve Osasuna gibi takımlarda da çalıştı.