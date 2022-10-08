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İngilizler resmen açıkladı! Antrenmana çıkmamıştı... Galatasaray'da maaş krizi

08.10.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'da bu sezonki performansıyla eleştiri oklarının 1 numaralı hedefi haline gelen yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. 23 yaşındaki başarılı oyuncu geçtiğimiz sezonki performansının oldukça altında bir grafik çizerken, maaş dengesi konusunda rahatsız olduğu öne sürülmüştü. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Aktürkoğlu için İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Bu sezon Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray sezon öncesi tüm planlamasını bu yönde yaparken, yaz transfer sezonunda kadrosunu tam 13 isimle kuvvetlendirmişti.

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İlk 8 haftanın sonuna gelinirken Sarı-Kırmızılılar, 5 galibiyet 2 beraberlik alırken 1 kez de sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Geçtiğimiz sezon göz önüne alındığında bazı isimler performansını ciddi şekilde arttırırken, bazı isimlerin performansındaki düşüş oldukça dikkat çekti. Bu isimlerin başında ise geçtiğimiz sezon fırtına gibi esen ancak bu sezon beklentilerin oldukça altında bir grafik çizen yıldız isim Kerem Aktürkoğlu...

MAAŞ KRİZİ!

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Okan Buruk'un sürekli ilk 11 başlattığı ancak kötü performansıyla eleştiri oklarının hedefi olmaktan kurtulamayan Aktürkoğlu için kulüpteki maaş dengesinden rahatsız olduğu iddiaları ortaya atılırken, Abdülkerim Bardakçı'nın 4 yılda ortalama 22 milyon liralık kazancını örnek göstererek maaşına yüzde 100 zam talep edeceği öne sürülmüştü.

İNGİLİZLER DUYURDU!

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Tüm bu gelişmeler yaşanırken, antrenmana çıkmayan ve rahatsız olduğu açıklanan milli yıldız için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. The Sun'un haberine göre; Galatasaray'da son haftalarda mutsuz olduğu iddia edilen ve devre arasında ayrılma ihtimalinin konuşulduğu Kerem Aktürkoğlu için Klopp'un özel olarak talimat verdiği ve İngiliz devinin devre arasında ilk somut adımı atacağı yazıldı.

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KEREM AKTÜRKOĞLU FOTOĞRAFLARI

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