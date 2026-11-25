Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında RAMS Park'ta İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip, büyük önem taşıyan mücadelede rakibini Deniz Gül'ün kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek sahadan üç puanla ayrıldı.
İngiliz temsilcisi karşısında elde edilen bu kritik galibiyet, yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. Özellikle İngiltere'de spor medyasının gündemine taşınan karşılaşma, dış basında öne çıkan haberler arasında yer aldı.
ASTON VILLA RESMİ SİTE: "Coşkulu taraftar desteğini arkasına alan Okan Buruk'un adamları galibiyete ulaşarak, Aston Villa'ya iki yılı aşkın bir süredir ilk kez Avrupa kupalarında üst üste mağlubiyet yaşattı. Unai Emery'nin öğrencileri İstanbul'a başarılı bir dönüş yapamadı, Birmingham'a eli boş döndüler."
RECORD (PORTEKİZ): "Deniz Gül'ün Galatasaray formasıyla attığı ilk gol oldukça kanlıydı. Aston Villa'ya karşı alınan galibiyette takımının tek golünü kaydeden eski Porto forveti golü attığı sırada burnuna aldığı tekme ile olay daha da unutulmaz hale geldi. Çok kan vardı, ama bu bile kutlamaları durdurmadı."
THE TELEGRAPH: "Zor günler geçiren Aston Villa, Türkiye'de dağıldı. Aston Villa, evinde Fenerbahçe'ye altı gol atmış olsa da, Türk takımlarıyla oynanan deplasman maçları bambaşka bir olaya dönüşebiliyor. Liverpool da Şampiyonlar Ligi’nde bunu tecrübe etmişti."
INDEPENDENT: "Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a yenilerek büyük bir darbe aldı. Deniz Gül'ün kafa vuruşuyla mağlup olan Aston Villa için hayal kırıklığıyla sonuçlanan bir akşam oldu."
BBC: "Galatasaray, Aston Villa'nın ilk sekize girme hedeflerine darbe vurdu. Oyuna sonradan giren Deniz Gül, maçın bitimine 13 dakika kala kafa vuruşuyla Villa'nın direncini kırdı ve maçtaki ilk isabetli şutla golü buldu."
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