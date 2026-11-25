"UNUTULMAZ HALE GELDİ"

RECORD (PORTEKİZ): "Deniz Gül'ün Galatasaray formasıyla attığı ilk gol oldukça kanlıydı. Aston Villa'ya karşı alınan galibiyette takımının tek golünü kaydeden eski Porto forveti golü attığı sırada burnuna aldığı tekme ile olay daha da unutulmaz hale geldi. Çok kan vardı, ama bu bile kutlamaları durdurmadı."