İngiltere'nin konuştuğu Türk kızı! Göbeğine kadar uzanan dekoltesiyle manşet oldu

İngiltere'nin müstehcen yarışması Aşk Adası'na katılarak yarışmada birinci olan oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu yarışma öncesinde pek çok dolgunun yanında göğüs dikleştirme operasyonu ve silikon işlemleriyle İngiltere medyasında manşet olmuştu.