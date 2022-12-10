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  4. İngiltere'nin konuştuğu Türk kızı! Göbeğine kadar uzanan dekoltesiyle manşet oldu

İngiltere'nin konuştuğu Türk kızı! Göbeğine kadar uzanan dekoltesiyle manşet oldu

10.12.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Adası'nın birincisi Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, İngiliz medyasının manşetlerinden eksik olmuyor. Güzel isim, bu defa kozmetik markasının lansmanında verdiği pozlarla gündemde!

İngiltere'nin müstehcen yarışması Aşk Adası'na katılarak yarışmada birinci olan oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu yarışma öncesinde pek çok dolgunun yanında göğüs dikleştirme operasyonu ve silikon işlemleriyle İngiltere medyasında manşet olmuştu.

İNGİLİZ MEDYASI SIKI TAKİPTE!

Ünlü isim bu defa, dün kozmetik markasının yeni koleksiyonunu kutlamak için erkek arkadaşı Davide Sanclimenti ile objektiflere poz verdi.

Eski Love Island galibi 28 yaşındaki Ekin-Su, cüretkar bir şekilde göbeğine uzanan dekoltesi ve dalgalı siyah saten elbisesiyle yeni göğüslerini gözler önüne serdi.

Bu yılın başlarında Love Island'da tanışan ikili , Londra'daki Karma Sanctum Soho'da düzenlenen etkinlikte samimi pozlar verdi.

Türk güzeli bronz tenini gözler önüne sererken, koyu parlak saçlarını ıslak görünümlü buklelerle şekillendirdi.

Ekin Su Cülcüloğlu, sık sık İngiliz medyasına manşet olmakta.

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Anahtar Kelimeler:
Ekin Su Cülcüloğlu Oyuncu

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