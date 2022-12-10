İngiltere'nin konuştuğu Türk kızı! Göbeğine kadar uzanan dekoltesiyle manşet oldu

İngiltere'nin müstehcen yarışması Aşk Adası'na katılarak yarışmada birinci olan oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu yarışma öncesinde pek çok dolgunun yanında göğüs dikleştirme operasyonu ve silikon işlemleriyle İngiltere medyasında manşet olmuştu.
Ünlü isim bu defa, dün kozmetik markasının yeni koleksiyonunu kutlamak için erkek arkadaşı Davide Sanclimenti ile objektiflere poz verdi.
Eski Love Island galibi 28 yaşındaki Ekin-Su, cüretkar bir şekilde göbeğine uzanan dekoltesi ve dalgalı siyah saten elbisesiyle yeni göğüslerini gözler önüne serdi.
Bu yılın başlarında Love Island'da tanışan ikili , Londra'daki Karma Sanctum Soho'da düzenlenen etkinlikte samimi pozlar verdi.
Türk güzeli bronz tenini gözler önüne sererken, koyu parlak saçlarını ıslak görünümlü buklelerle şekillendirdi.
Ekin Su Cülcüloğlu, sık sık İngiliz medyasına manşet olmakta.