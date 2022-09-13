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İnönü Üniversitesine "Kurumsal Akreditasyon Belgesi" verildi

13.09.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar: - "Biz her zaman şunu her zaman ifade ediyoruz, üniversitenin kalitesinden üniversitenin kendisi sorumludur"

Malatya İnönü Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulunca (YÖKAK) uygulanan "Kurumsal Akreditasyon Programı" kapsamında akreditasyon belgesi almaya hak kazandı.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen belge takdim töreninde, Türkiye ve Avrupa üniversitelerindeki akreditasyon sürecini anlattı.

Kar, YÖKAK'ın üç önemli görevi bulunduğunu aktararak "Bunlardan bir tanesi yüksek öğretim kurumlarının dış değerlendirmesini yapmak. İkincisi akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tanınması süreçlerini yürütmek. Üçüncüsü ise yüksek öğretim kurumlarında kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak. Biz her zaman şunu ifade ediyoruz, üniversitenin kalitesinden üniversitenin kendisi sorumludur." ifadesini kullandı.

Vali Hulusi Şahin ise üniversitelerin akreditasyon belgesi almasının eğitim açısından önemli bulduğunu bildirdi.

Anadolu'ya serpilen üniversitelerin söz konusu katkı sağladığını aktaran Şahin şöyle devam etti:

"Yeni üniversiteler de açılıyor ve bu şehirler daha da gelişiyor. Gelişmeden kastım asla oradaki esnafın kazancı değil. Asıl önemli olan şehrin kültürüne, ilmine, irfanına, medeni vasfına katkısıdır. Üniversitelerin bu katkılarının çok değerli olduğunu düşünüyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan de belgenin üniversiteye hayırlı olmasını temenni etti.

Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ise Birlik olarak yaptıkları faaliyetleri anlattı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise akreditasyon ve kalitenin eğitimde ve diğer süreçlerde çok önemli bir olgu olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından "Kurumsal Akreditasyon Belgesi" Kar tarafından Kızılay'a verildi.

İnönü Üniversitesine "Kurumsal Akreditasyon Belgesi" verildi

- Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar: - "Biz her zaman şunu her zaman ifade ediyoruz, üniversitenin kalitesinden üniversitenin kendisi sorumludur"

İnönü Üniversitesine "Kurumsal Akreditasyon Belgesi" verildi

İnönü Üniversitesine "Kurumsal Akreditasyon Belgesi" verildi

İnönü Üniversitesine "Kurumsal Akreditasyon Belgesi" verildi

İnönü Üniversitesine "Kurumsal Akreditasyon Belgesi" verildi

İnönü Üniversitesine "Kurumsal Akreditasyon Belgesi" verildi

İnönü Üniversitesine "Kurumsal Akreditasyon Belgesi" verildi

İnönü Üniversitesine "Kurumsal Akreditasyon Belgesi" verildi

İnönü Üniversitesine "Kurumsal Akreditasyon Belgesi" verildi

İnönü Üniversitesine "Kurumsal Akreditasyon Belgesi" verildi

İnönü Üniversitesine "Kurumsal Akreditasyon Belgesi" verildi

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