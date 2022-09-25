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  4. İnzivaya çekilmişti! Cenazede ortaya çıkan Uğur Pektaş’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu

İnzivaya çekilmişti! Cenazede ortaya çıkan Uğur Pektaş’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu

25.09.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisi ve Survivor yarışmasıyla tanınan Uğur Pektaş, Gamze Özçelik’le evliliği sona erdikten sonra gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlamıştı. Son olarak bir cenazede ortaya çıkan ve uzun zaman sonra da bir paylaşım yapan Pektaş'ın kendi gibi gözlerden uzak tuttuğu bir de oğlu var. İşte Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu...

Arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Son olarak Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesinde görüntülenen Pektaş, sosyal medya hesabından da uzun zaman sonra eşlerinin mahrem görüntülerini paylaşanlara sitem etmişti.

Bir dönem Gamze Özçelik ile evli olan Pektaş'ın bir oğlu bulunuyor. 12 yaşında olan Murathan Pektaş da gözlerden uzak bit yaşam sürüyor. Ne annesi ne de babası Murathan ile ilgili paylaşımda bulunuyor.

Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesinde Uğur Pektaş ve Necati Şaşmaz dikkat çekti! İşte Necati Şaşmaz ve Uğur Pektaş'ın son haliÖmer Tuğrul İnançer'in cenazesinde Uğur Pektaş ve Necati Şaşmaz dikkat çekti! İşte Necati Şaşmaz ve Uğur Pektaş'ın son hali

Ekran Alıntısı

GAMZE ÖZÇELİK OĞLU İÇİN NE DEDİ?

Gamze Özçelik'ın özellikle oğlu Murathan Pektaş ile ilgili "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah" sözleri bir dönem dikkat çekmişti.

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Uğur Pektaş ise oğlunu daha önce sosyal medyada yüzü görünmeyecek şekilde paylaşmıştı. Uğur Pektaş'ın oğlu annesi Gamze Özçelik'e benzetiliyor.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Gamze Özçelik Uğur Pektaş arka sokaklar yaşında
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