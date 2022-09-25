İnzivaya çekilmişti! Cenazede ortaya çıkan Uğur Pektaş’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu

Arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Son olarak Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesinde görüntülenen Pektaş, sosyal medya hesabından da uzun zaman sonra eşlerinin mahrem görüntülerini paylaşanlara sitem etmişti.

Bir dönem Gamze Özçelik ile evli olan Pektaş'ın bir oğlu bulunuyor. 12 yaşında olan Murathan Pektaş da gözlerden uzak bit yaşam sürüyor. Ne annesi ne de babası Murathan ile ilgili paylaşımda bulunuyor.

GAMZE ÖZÇELİK OĞLU İÇİN NE DEDİ?

Gamze Özçelik'ın özellikle oğlu Murathan Pektaş ile ilgili "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah" sözleri bir dönem dikkat çekmişti.

Uğur Pektaş ise oğlunu daha önce sosyal medyada yüzü görünmeyecek şekilde paylaşmıştı. Uğur Pektaş'ın oğlu annesi Gamze Özçelik'e benzetiliyor.