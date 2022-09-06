MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesinde Uğur Pektaş ve Necati Şaşmaz dikkat çekti! İşte Uğur Pektaş'ın son hali

Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesinde Uğur Pektaş ve Necati Şaşmaz dikkat çekti! İşte Uğur Pektaş'ın son hali

06.09.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ve Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş, Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesinde ortaya çıktı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan iki oyuncu cenaze namazında görüntülendi. Gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren Uğur Pektaş'ın son hali gündem oldu...

Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesinde Uğur Pektaş ve Necati Şaşmaz dikkat çekti! İşte Uğur Pektaş'ın son hali

Yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandı. İnançer'in tabutu, Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nden Fatih Camii'ne omuzlarda taşınarak götürüldü.

Aralarında Şarkıcı Ahmet Özhan'ın da bulunduğu kalabalık, cenazeyi taşırken dua edip ve ilahiler söyledi.

İnançer'in cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Ömer Tuğrul İnançer hocamızı hakka uğurluyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Rabbim sevgili habibinin sancağı altında buluşturmayı nasip eylesin" dedi.

2

Bir hayli kalabalık olan cenazede iki ünlü oyuncu dikkat çekti. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ve Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş, Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesinde saf tutup dua etti.

UĞUR PEKTAŞ'IN SON HALİ

İki oyuncu da uzun zamandır ekranlarda boy göstermiyor. Özellikle Uğur Pektaş Gamze Özçelik'ten boşandıktan sonra gözlerden uzak yaşamaya özen gösteriyor.

1

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'la ilgili bomba 'ses kaydı' iddiası: Maalesef ben seçilmiş kişiyimKurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'la ilgili bomba 'ses kaydı' iddiası: Maalesef ben seçilmiş kişiyim


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef yarışmacısına Mehmet Şef'ten görülmemiş ayar: "Niye bizde suç buluyorsun oğlum!"MasterChef yarışmacısına Mehmet Şef'ten görülmemiş ayar: "Niye bizde suç buluyorsun oğlum!"
Sahnede bir anda ağlamaya başladı!Sahnede bir anda ağlamaya başladı!
Seks kasedine imada bulundu! "Porno bağımlısıyım" itirafıSeks kasedine imada bulundu! "Porno bağımlısıyım" itirafı
Anahtar Kelimeler:
Necati Şaşmaz Uğur Pektaş Oyuncu altın dolar altın gram arka sokaklar ünlü oyuncu tam altın fiyatları gram altın dolar altın fiyatlarında bugün stop loss
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine ve motorine zam! LPG'ye indirim geldi

Benzine ve motorine zam! LPG'ye indirim geldi

Milyonların gözü toplantıda alınan kararlarda! Erdoğan’dan açıklamalar

Milyonların gözü toplantıda alınan kararlarda! Erdoğan’dan açıklamalar

Ortalık karıştı! Erden Timur'dan maç sonu canlı yayın "TFF'ye gideceğiz..."

Ortalık karıştı! Erden Timur'dan maç sonu canlı yayın "TFF'ye gideceğiz..."

Belediye otoparkında cinayet! Kanlar içinde bulundu

Belediye otoparkında cinayet! Kanlar içinde bulundu

Ev hapsindeki Gülşen için 702 kişi bu dilekçeyi verdi!

Ev hapsindeki Gülşen için 702 kişi bu dilekçeyi verdi!

Yeni rolü için 270 kilo oldu! Ünlü aktörün akılalmaz değişimi!

Yeni rolü için 270 kilo oldu! Ünlü aktörün akılalmaz değişimi!

İlginizi Çekebilir

Aradaki fark dudak uçuklattı! 'Sakın unutmayın' notuyla paylaştı

Aradaki fark dudak uçuklattı! 'Sakın unutmayın' notuyla paylaştı

Dünya peşinde! Türkiye’de çok var: Asırlardır kullanılıyor

Dünya peşinde! Türkiye’de çok var: Asırlardır kullanılıyor

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.