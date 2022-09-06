Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesinde Uğur Pektaş ve Necati Şaşmaz dikkat çekti! İşte Uğur Pektaş'ın son hali

Yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandı. İnançer'in tabutu, Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nden Fatih Camii'ne omuzlarda taşınarak götürüldü.

Aralarında Şarkıcı Ahmet Özhan'ın da bulunduğu kalabalık, cenazeyi taşırken dua edip ve ilahiler söyledi.

İnançer'in cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Ömer Tuğrul İnançer hocamızı hakka uğurluyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Rabbim sevgili habibinin sancağı altında buluşturmayı nasip eylesin" dedi.

Bir hayli kalabalık olan cenazede iki ünlü oyuncu dikkat çekti. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ve Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş, Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesinde saf tutup dua etti.

UĞUR PEKTAŞ'IN SON HALİ

İki oyuncu da uzun zamandır ekranlarda boy göstermiyor. Özellikle Uğur Pektaş Gamze Özçelik'ten boşandıktan sonra gözlerden uzak yaşamaya özen gösteriyor.



