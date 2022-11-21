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İranlı futbolculardan İngiltere maçı öncesi şaşırtan protesto! Tribünde gözyaşlarına boğuldular

21.11.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da gerçekleştirilen 2022 FIFA Dünya Kupası olaylı başladı. Açılış mücadelesinde yapılan kılıçlı gösteri tepkilere nedeni olurken, İngiltere İran maçı öncesi İranlı futbolcuların tepkisi protestosu da karşılaşmaya damga vurdu. İşte detaylar...

Başkent Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de hayatını kaybetmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor. Eylemlerde üniversite öğrencileri dahil binlerce kişi gözaltına alınırken 41’i çocuk 304 kişi öldürüldü.

PROTESTOLAR DÜNYA KUPASI'NDA DA SÜRDÜ!

PROTESTOLAR DÜNYA KUPASI'NDA DA SÜRDÜ!

İngiltere ile İran arasındaki B Grubu karşılaşmasının oynanacağı Uluslararası Halife Stadı'na gelen taraftarları, stadın önünde siyah kıyafetleri ve yerel şarkılarıyla dans eden İranlı bir grup karşıladı. Maç öncesi seremonide İranlı futbolcular milli marşı söylemeyerek protestoların bir parçası olurken, tribünlerde bazı taraftarlar "Kadınların yaşamına özgürlük" pankartları açtı.



İran Milli Marşı boyunca tribünlerde yoğun bir ıslık sesi stadı kapladı. İranlı futbolcular, Dünya Kupası öncesinde de protestolara destek vermişti. Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen Sardar Azmoun, sosyal medya hesabından "En büyük ceza milli takımdan atılmak ama bu İranlı kadınların saçının tek bir teli için bile ödenecek küçük bir bedel." cümlesiyle tepkisini ortaya koyarken, paylaşımını bir süre sonra kaldırmıştı. Bazı futbolcular da profil resmini siyah bir daire yaparak protestolara katılmıştı.

DEV ORGANİZASYON OLAYLI BAŞLADI!

DEV ORGANİZASYON OLAYLI BAŞLADI!

Öte yandan dün oynanan Katar Ekvador maçında yaşanan olaylar da organizasyona damga vurmuştu. Katar'da oynanan açılış karşılaşması öncesi yapılan kılıçlı gösteri oldukça konuşulmuştu.

GOL İPTALİ TARTIŞMA YARATTI

GOL İPTALİ TARTIŞMA YARATTI

Açılış maçında yaşanan bir diğer tartışma ise Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia'nın ofsayt nedeniyle iptal edilen golü olmuştu. Ekvadorlu golcü kaydettiği gol ofsayt nedeniyle iptal edilirken, bu karar futbolseverler arasında tartışma yaratmıştı.

İŞTE O ANLAR...

İŞTE O ANLAR...
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