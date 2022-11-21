İranlı futbolculardan İngiltere maçı öncesi şaşırtan protesto! Tribünde gözyaşlarına boğuldular

İran Milli Marşı boyunca tribünlerde yoğun bir ıslık sesi stadı kapladı. İranlı futbolcular, Dünya Kupası öncesinde de protestolara destek vermişti. Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen Sardar Azmoun, sosyal medya hesabından "En büyük ceza milli takımdan atılmak ama bu İranlı kadınların saçının tek bir teli için bile ödenecek küçük bir bedel." cümlesiyle tepkisini ortaya koyarken, paylaşımını bir süre sonra kaldırmıştı. Bazı futbolcular da profil resmini siyah bir daire yaparak protestolara katılmıştı.