Zeliha Tabanca'nın naaşı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, CHP Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AK Parti il Başkanı Zihni Çalışkan, iş insanları ile çok sayıda kişinin katılımıyla öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

İş adamı Erol Tabanca'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı

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