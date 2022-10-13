ISAF ve IMEX fuarları kapılarını açtı

İSTANBUL (AA) - Marmara Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Bayram, "ISAF fuarları ile eş zamanlı düzenlenen IMEX fuarı ile ülkemiz ekonomisine de çok değerli katkılar yapma hedefi ile yol alıyoruz." dedi.

26. ISAF Uluslararası Güvenlik, Ülke Güvenliği, Siber Güvenlik, Akıllı Yaşam, Yangın ve İSG Fuarları ile 2. IMEX Teknoloji ve Bilişim Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı.

13-16 Ekim arasında sektör profesyonellerini bir araya getirecek fuarın yurt içi ve yurt dışından 30 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Fuarların açılış konuşmasını Marmara Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Bayram, Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, TÜYAFED Yazılımcılar Federasyonu Başkanı Mustafa Çalış, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) Başkanı Faruk İnaltekin yaptı.

Fuarda, eş zamanlı gerçekleşen Teknoloji, BİLİŞİM ve ICT Zirvesinde Dijital Devrim; Metaverse, Savunma ve Siber Güvenlik, Sürdürülebilir Enerji, AR-GE, İnovasyon, Yazılım, Yapay Zeka gibi konu başlıkları ele alındı. Yeni teknolojilerin günlük yaşantıdaki olumlu ve olumsuz etkileri ile dijitalleşmenin hayattaki yeri enine boyuna değerlendirildi.

- Dünyada 565 milyar dolarlık yazılım hacmi var

TÜYAFED Yazılımcılar Federasyonu Başkanı Mustafa Çalış, Türkiye'de temas ettikleri her alanın yazılımdan geçtiğine dikkati çekerek Türkiye'nin şu an hak ettiği noktada olmadığını ifade etti.

Bir çatı kurum olarak, Türkiye'de bu sektörün bileşenlerini bir araya getirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Çalış, "Ülkemizde 2021 yılında 4 milyar dolar yazılım ihracatı gerçekleştirildi. Bunlar, telekomünikasyon, savunma ve sağlık sektöründe yapıldı. Çalışmaları artırabilmek için güç birliğine gittik ve 41 STK ile sözleşme imzaladık. Dünya 565 milyar dolarlık yazılım hacmine sahip. Ülkemizin de bu pastadan payını alması gerekiyor. Şu an büyüme kapasitesinde 21. sıradayız. İlk 10 ekonomi arasına girmemiz için de yazılımda seferberlik ilan edilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

- 25 binin üzerinde katılım hedefleniyor

Marmara Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Bayram, bugün dünyanın en önemli konusunun bilişim, yazılım, haberleşme teknolojileri ve tüm yeni teknolojiler olduğuna dikkat çekerek tüm ülkelerin bu alanda sektörleri destekleyen özel paketler hazırladığını ve sürekli güncellediklerini belirtti.

Bayram, şöyle devam etti:

"Bizde de bu alanda 2022 yılının ortalarından itibaren olağanüstü destek rakamları ve çok geniş destek kalemleri içeren destek paketleri açıklandı. Bu konular ayrıca fuarımızda gerçekleştireceğimiz oturumlarda değerlendirilecek. Ayrıca ISAF Fuarları ile eş zamanlı düzenlenen IMEX Fuarı ile ülkemiz ekonomisine de çok değerli katkılar yapma hedefi ile yol alıyoruz. Çok değil, birkaç sene içinde bu hedefimize ulaştığımızı da hep birlikte göreceğiz. Bu kapsamda, şu an 25 binin üzerinde yerli ve yabancı davetlimizin fuarımızı ziyaret edeceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki yıl ise yüzde 50’lik bir büyüme yaşanmasını hedefliyoruz."

- Bir toplumun gelişmesinin temeli "dijitalleşme"

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, telekomünikasyon ve mobil iletişim araçlarının birçok alanda hayata katma değer sağladığını ifade ederek "Ülke olarak gerekli katma değeri sağlayabileceğimiz bu sektörlerin değerini artıracak şekilde kuralları oluşturmamız gerekiyor. Dijitalleşmeyi toplumda bireyle buluşturan tarafız." dedi.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) Başkanı Faruk İnaltekin da "Birçok kurumun aynı noktada, aynı hedefte ve aynı düşüncede buluşması gerekiyor. STK’ler, bilişimciler, özel sektör, üniversite hocaları, kamu otoriteleri yazılım temelli ekonomik kalkınmayı desteklemek için birlikte hareket etmeli." şeklinde konuştu.