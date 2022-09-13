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İşitme engellilerle iletişim kurmak için işaret dili öğreniyorlar

13.09.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan kursta 8 yılda 1500 kişi işaret dili öğrendi

DİYARBAKIR (AA) - OSMAN BİLGİN - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan kursa katılanlar, işitme engelli vatandaşlarla rahat iletişim kurup onların sosyal hayata katılımına destek olmak için işaret dili öğreniyor.

Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara istihdam sağlamak ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla açtığı kurslara işaret dilini de ekledi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Engelli Şube Müdürlüğü'nde verilen eğitimlere engelli bireylerin yanı sıra engellilerle iletişim kurmak isteyenler de katılıyor.

Kursta 8 yılda 1500 kişi işaret dili öğrendi.

İşaret dili eğitmeni ve tercümanı Nimet Kerimoğlu, AA muhabirine, işaret dili eğitiminin önemli olduğunu belirterek, işitme engellilerin sesi olmak için 8 yıl önce eğitim vermeye başladığını söyledi.

Kerimoğlu, kendisini tetikleyen şeyin kimsesiz ve özel gereksinime ihtiyacı olan çocuklar olduğunu ifade ederek, küçük yaşta çevresinden bağış toplayıp engellilere yardımcı olduğunu belirtti.

İşini çok severek yaptığını anlatan Kerimoğlu, şöyle konuştu:

"İşaret dili öğrenmeye gelen insanların duyarlı olduklarını düşünüyorum. Empati yeteneği gelişmiş, duyarlı insanların öğrendiği bir dil. Bu tüm vatandaşlarımızı kapsayan bir kurs. Kursiyerler, 'hocam ben alışveriş merkezinde işitme engelli bir kişi gördüm ve ona yardımcı oldum' dediğinde duygulanıyorum. Hepimiz birer engelli adayıyız. Yüce gönüllü Diyarbakır halkımızın, özel gereksinime ihtiyacı olan işitemeyen ve konuşamayan insanlarımızın dilini de öğreneceklerine canı gönülden inanıyorum."

Kursiyerlerden Nurşin Durmaz, kursta gördüğü eğitimle işitme engelli bireylerle artık anlaşabildiğini ifade ederek, "En azından kendilerini anlatabilecekleri biriyle karşılaşmaları bence çok güzel. Empati kurduğumda ben de isterdim herkesin beni anlamasını." dedi.

Fırat Çulci de aynı kurumda aşçılık kursuna devam ettiğini, aldığı işaret dili eğitiminin de kendisi için önemli olduğunu söyledi.

Çulci, bu eğitim sayesinde işitme engellilerle daha rahat iletişime geçeceğini belirtti.

İşitme engellilerle iletişim kurmak için işaret dili öğreniyorlar

- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan kursta 8 yılda 1500 kişi işaret dili öğrendi

İşitme engellilerle iletişim kurmak için işaret dili öğreniyorlar

İşitme engellilerle iletişim kurmak için işaret dili öğreniyorlar

İşitme engellilerle iletişim kurmak için işaret dili öğreniyorlar

İşitme engellilerle iletişim kurmak için işaret dili öğreniyorlar

İşitme engellilerle iletişim kurmak için işaret dili öğreniyorlar

İşitme engellilerle iletişim kurmak için işaret dili öğreniyorlar

İşitme engellilerle iletişim kurmak için işaret dili öğreniyorlar

İşitme engellilerle iletişim kurmak için işaret dili öğreniyorlar

İşitme engellilerle iletişim kurmak için işaret dili öğreniyorlar

İşitme engellilerle iletişim kurmak için işaret dili öğreniyorlar

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