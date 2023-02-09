İsmail Çipe'den deprem bölgesiyle ilgili yeni açıklama! ''İkinci depremin olmasıyla evler yıkıldı''

"İKİNCİ DEPREMİN OLMASIYLA..."

"Onlar 5’inci katta oturuyorlardı, kendi çabaları ile çıkmışlar. Her yerde görüyoruz ‘kimse yardıma gitmedi’ diye. Gittiğimde yaşadım, enkazların aralarından geçerken insanların çığlıklarını duyuyorsunuz ama hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çünkü bölgedeki ekipler de enkaz altında kaldılar. İkinci depremin olmasıyla daha çok kayıp yaşandı; akrabalarımız, dostlarımız gitti. İlk deprem yaşandı, Kahramanmaraş’ta etkisi çok oldu ama Hatay da aynı şekilde. İlk depremden sonra evinden bir şey almaya gidenler ikinci depreme yakalanarak enkaz altında kaldı”