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İsmail Çipe'den deprem bölgesiyle ilgili yeni açıklama! ''İkinci depremin olmasıyla evler yıkıldı''

09.02.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı futbolcu İsmail Çipe, “İkinci depremin olmasıyla daha çok kayıp yaşandı; akrabalarımız, dostlarımız gitti” dedi. Depremin ilk gününden beri bölgede olan İsmail Çipe, gördüklerini anlattı.

Galatasaraylı futbolcu İsmail Çipe, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de etkili olan deprem felaketi sonrasında memleketi Hatay'a gitti. Arama kurtarma çalışmalarında da görev alan tecrübeli kaleci, enkaz altından çıkan ailesini alarak İstanbul’a getirdi.

"İSTANBUL’DAN HATAY’A GİTMEM 21 SAAT ALDI"

"İSTANBUL’DAN HATAY’A GİTMEM 21 SAAT ALDI"

Babası, ablası ve yeğeninin kendisi yoldayken enkazdan çıktığını dile getiren İsmail Çipe, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, “İstanbul’dan Hatay’a gitmem 21 saat aldı, yollar çok kötüydü. Deprem günü öğlen 12.30-13.00 gibi babam enkazdan çıktı. Saat 13.30-14.00 gibi ise ablamlar çıktılar enkazdan. Onların bulunduğu binanın enkazı daha kötüydü. 6 katlı bina 2 kat olmuştu"

"İKİNCİ DEPREMİN OLMASIYLA..."

"İKİNCİ DEPREMİN OLMASIYLA..."

"Onlar 5’inci katta oturuyorlardı, kendi çabaları ile çıkmışlar. Her yerde görüyoruz ‘kimse yardıma gitmedi’ diye. Gittiğimde yaşadım, enkazların aralarından geçerken insanların çığlıklarını duyuyorsunuz ama hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çünkü bölgedeki ekipler de enkaz altında kaldılar. İkinci depremin olmasıyla daha çok kayıp yaşandı; akrabalarımız, dostlarımız gitti. İlk deprem yaşandı, Kahramanmaraş’ta etkisi çok oldu ama Hatay da aynı şekilde. İlk depremden sonra evinden bir şey almaya gidenler ikinci depreme yakalanarak enkaz altında kaldı”

“YEĞENİMİN KALÇA KEMİĞİ KIRIK”

“YEĞENİMİN KALÇA KEMİĞİ KIRIK”

İsmail Çipe, 16 yaşındaki yeğeninin kalça kemiğinin kırık olduğunu ifade ederek, “Beton düşmüş üzerine yataktayken. Hastanede şimdi ama durumu iyi. Ailemden gere kalan kişilerin durumları iyi. Ama enkaz altında akrabalarımız var hala haber alamıyoruz” şeklinde konuştu.

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