İsmail Kartal için olay Jorge Jesus benzetmesi! Ankaragücü mağlubiyeti sonrası sert çıktı: "Fenerbahçe ile bağı sona ermiştir"

Ligde Galatasaray'ın 2 puan gerisinde kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Kupanın son sahibi sarı-lacivertliler, Ankaragücü deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maç boyunca sahada etkisiz bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal eleştiri oklarının hedefi oldu. Alınan şok mağlubiyet ve ortaya konan oyundan memnun olmayan bazı Fenerbahçeli taraftarlar Kartal'a sosyal medyadan tepki gösterirken, en sert eleştiri ise futbol yorumcusu Barış Yurduseven'den geldi.
TRT Spor ekranlarında Ankaragacü-Fenerbahçe mücadelesini değerlendiren Yurduseven, "Son söyleyeceğimi başta söylyeceğim. Kimse yanlış anlamasın. Bence İsmail Kartal'la Fenerbahçe'nin teknik anlamda duygusal ve oyunsal bağı kopmuştur ve de sona ermiştir bence. Neden? Çünkü İsmail hocanın yönetemediği bir şampiyonluk stresi var." diye konuştu.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'la Kartal'ın aynı kaderi paylaştığını savunan Yurduseven "Doğru oyunu bulamıyor. Sezon başından beri uyguladığı sistemde Jesus gibi yakalandı ve bunu yenileyemiyor. Çözüldü, buna bir şey üretemiyor." ifadelerini kullandı.
Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray'ın da benzer sıkıntılar çektiğini iddia eden Yurdurseven, "Fenerbahçe takımı çok zorlanıyor. Rakibi Galatasaray da zorlanıyor ama Galatasaray'a baktığınız zaman bazı mazeretlerini konuşabiliriz. Ancak Fenerbahçe'nin belli noktalardaki sorunlarını çözemk de artık İsmail Saymaz'ın zorlandığını görüyoruz." dedi.
Yurduseven, açıklamalarının devamında ise şu ifadeleri kullandı;
"Fenerbahçe; Ankaragücü'yle değil de Şanlıurfaspor'la, Altay'la, Keçiörengücü'yle, Tuzlaspor'la ki bunları küçümsediğim için değil ama bir alt lig takımlarıyla oynasa onların hocaları da tahtaya 'Arkadaşlar önde birebir baskı yapıyoruz. Agresif baskı yapıyoruz. Arkadan oyun kudurmuyoruz. Bu şekilde oynuyoruz" diye yazacak.
Bunu da dediği anda Fenerbahçe bu işin içinden çıkamıyor. 10 kişi Başakşehir'i son saniyede yendi, Kasımpaşa'yı son saniye penaştısıyla yendi. Yani ligin ikinci yarısında bu yana büyük sıkıntılar yaşanıyor.