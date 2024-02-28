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İsmail Kartal için olay Jorge Jesus benzetmesi! Ankaragücü mağlubiyeti sonrası sert çıktı: "Fenerbahçe ile bağı sona ermiştir"

28.02.2024 10:47
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Ankaragücü deplasmanında 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe'de ortaya konulan futbol çok konuşuldu. Teknik direktör İsmail Kartal, sahadaki oyun nedeniyle eleştiri okların hedefi oldu. Kartal'a yönelik en sert eleştiri ise futbol yorumcusu Barış Yurduseven'den geldi. Kartal'ın Jorge Jesus gibi yakalandığını savunan Yurduseven, "Bence İsmail Kartal'la Fenerbahçe'nin teknik anlamda duygusal ve oyunsal bağı kopmuştur ve de sona ermiştir" iddiasında bulundu.

Ligde Galatasaray'ın 2 puan gerisinde kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Kupanın son sahibi sarı-lacivertliler, Ankaragücü deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maç boyunca sahada etkisiz bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal eleştiri oklarının hedefi oldu. Alınan şok mağlubiyet ve ortaya konan oyundan memnun olmayan bazı Fenerbahçeli taraftarlar Kartal'a sosyal medyadan tepki gösterirken, en sert eleştiri ise futbol yorumcusu Barış Yurduseven'den geldi.

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"İSMAİL KARTAL'LA FENERBAHÇE'NİN BAĞI KOPMUŞTUR"

"İSMAİL KARTAL'LA FENERBAHÇE'NİN BAĞI KOPMUŞTUR"

TRT Spor ekranlarında Ankaragacü-Fenerbahçe mücadelesini değerlendiren Yurduseven, "Son söyleyeceğimi başta söylyeceğim. Kimse yanlış anlamasın. Bence İsmail Kartal'la Fenerbahçe'nin teknik anlamda duygusal ve oyunsal bağı kopmuştur ve de sona ermiştir bence. Neden? Çünkü İsmail hocanın yönetemediği bir şampiyonluk stresi var." diye konuştu.

"JESUS GİBİ YAKALANDI"

"JESUS GİBİ YAKALANDI"

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'la Kartal'ın aynı kaderi paylaştığını savunan Yurduseven "Doğru oyunu bulamıyor. Sezon başından beri uyguladığı sistemde Jesus gibi yakalandı ve bunu yenileyemiyor. Çözüldü, buna bir şey üretemiyor." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY DA ZORLANIYOR AMA..."

"GALATASARAY DA ZORLANIYOR AMA..."

Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray'ın da benzer sıkıntılar çektiğini iddia eden Yurdurseven, "Fenerbahçe takımı çok zorlanıyor. Rakibi Galatasaray da zorlanıyor ama Galatasaray'a baktığınız zaman bazı mazeretlerini konuşabiliriz. Ancak Fenerbahçe'nin belli noktalardaki sorunlarını çözemk de artık İsmail Saymaz'ın zorlandığını görüyoruz." dedi.

"ONLARIN HOCALARI DA TAHTAYA YAZARDI"

"ONLARIN HOCALARI DA TAHTAYA YAZARDI"

Yurduseven, açıklamalarının devamında ise şu ifadeleri kullandı;


"Fenerbahçe; Ankaragücü'yle değil de Şanlıurfaspor'la, Altay'la, Keçiörengücü'yle, Tuzlaspor'la ki bunları küçümsediğim için değil ama bir alt lig takımlarıyla oynasa onların hocaları da tahtaya 'Arkadaşlar önde birebir baskı yapıyoruz. Agresif baskı yapıyoruz. Arkadan oyun kudurmuyoruz. Bu şekilde oynuyoruz" diye yazacak.

"İKİNCİ YARIDAN BU YANA BÜYÜK SIKINTILAR YAŞANIYOR"

"İKİNCİ YARIDAN BU YANA BÜYÜK SIKINTILAR YAŞANIYOR"

Bunu da dediği anda Fenerbahçe bu işin içinden çıkamıyor. 10 kişi Başakşehir'i son saniyede yendi, Kasımpaşa'yı son saniye penaştısıyla yendi. Yani ligin ikinci yarısında bu yana büyük sıkıntılar yaşanıyor.

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