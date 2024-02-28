İsmail Kartal için olay Jorge Jesus benzetmesi! Ankaragücü mağlubiyeti sonrası sert çıktı: "Fenerbahçe ile bağı sona ermiştir"

"ONLARIN HOCALARI DA TAHTAYA YAZARDI"

Yurduseven, açıklamalarının devamında ise şu ifadeleri kullandı;





"Fenerbahçe; Ankaragücü'yle değil de Şanlıurfaspor'la, Altay'la, Keçiörengücü'yle, Tuzlaspor'la ki bunları küçümsediğim için değil ama bir alt lig takımlarıyla oynasa onların hocaları da tahtaya 'Arkadaşlar önde birebir baskı yapıyoruz. Agresif baskı yapıyoruz. Arkadan oyun kudurmuyoruz. Bu şekilde oynuyoruz" diye yazacak.

