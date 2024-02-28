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  4. SON DAKİKA! MHK'de VAR istifası: Tolga Özkalfa'nın yerine Cem Satman getirildi

SON DAKİKA! MHK'de VAR istifası: Tolga Özkalfa'nın yerine Cem Satman getirildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
28.02.2024 10:22
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Son dakika haberi: TFF, VAR’dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa’nın istifa ettiğini ve yerine Cem Satman’ın getirildiğini açıkladı.

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MHK) VAR'dan sorumlu başkan vekili ve profesyonel müsabaka icra kurulu üyesi Tolga Özkalfa, görevinden istifa etti.

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CEM SATMAN DÖNEMİ

TFF'den yapılan açıklamada, görevinden istifa eden Tolga Özkalfa'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek, "Görevinden istifa eden Tolga Özkalfa yerine VAR'dan sorumlu MHK üyeliği görevine Cem Satman getirilmiştir. Cem Satman'a yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Daha önce Süper Lig ve FIFA yardımcı hakemliği yapan Cem Satman, TFF bünyesinde görev alan UEFA Fitness Direktörü Werner Helsen'in ekibinde de yer alıyor.

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