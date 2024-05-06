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İsmail Kartal'ın 'matematiksel olarak şansımız devam ediyor' söylemine Erman Toroğlu'ndan yanıt: ''Senin matematik hocanın...''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.05.2024 22:53
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Süper Lig'in 35'inci haftasında Konyaspor, sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Bitime 3 hafta kala Galatasaray ile puan farkı 6'ya çıktı ve sarı-lacivertlilerin şampiyonluk şansı mucizelere kaldı. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın maç sonunda yaptığı açıklamalar ise Erman Toroğlu'nun tepkisini çekti.

Fenerbahçe'nin Konyaspor deplasmanından aldığı beraberlik sonrası şampiyonluk şansı mucizelere kaldı. Galatasaray, kalan 3 haftada 4 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

İSMAİL KARTA: "MATEMATİKSEL OLARAK ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR"

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İsmail Kartal: "Matematiksel olarak hala şampiyonluk yarışın içerisindeyiz. Bugün maça iyi başladık, aslında çok da iyi başlamadık ama ilk devre birkaç net pozisyonumuz vardı. Değişiklerle daha baskılı, daha oyunumuzu etkinleştirerek maçı kazanmayı hedefledik. Pozisyonlar da bulduk. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar ellerinden geleni yaptılar. Sadece gol bulamadık. Sorumluluk bana aittir. 7-8 tane net pozisyona girdik. Değerlendiremedik. Çok üzgünüz. Böyle bir şey beklemiyorduk. Sadece golü bulamadık. Yarışa devam ediyoruz." dedi. İsmail Kartal'ın bu açıklamaları Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

ERMAN TOROĞLU: "SENİN MATEMATİK HOCANIN..."

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İsmail Kartal'ın bu açıklamasının ardından canlı yayında konuşan Erman Toroğlu, "İsmail, senin matematik hocanın gözlerinden öperim. Senin de gözlerinden öperim." dedi. Sözlerine devam eden Toroğlu, "Aslında 'Kaybedenler Kulübü kim?' dersek, 'Fenerbahçe' deriz. 25 kere lig ikinciliği var ve kupada da 18 finalin 11'ini kaybetmiş! Çok enteresan! Demek ki finalde bir şey var!" açıklamasını yaptı.

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