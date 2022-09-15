İsmail Kartal'ın prensiydi, resti çekti! Fenerbahçe'de ilk ayrılık...

Süper Lig'de ilk 6 hafta geride kalırken, topladığı 10 puanla 7. sırada bulunan Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile iyi bir uyum yakalamış durumda. Avrupa'da gösterdiği performansla da taraftarın yüzünü güldüren Sarı-Lacivertliler bu sezon şampiyonluk hasretini mutlak dindirmek isterken, transfer döneminde de adımlarını buna göre atmıştı.

12 İSİM KATILDI

Sarı-Lacivertli kurmaylar, Joao Pedro, Luan Peres, Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Joshua King, Bruma, Tiago Çukur, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, İrfan Can Eğribayat ve Michy Batshuayi'yi kadrosuna katarak 12 yeni isimle transfer tescil sezonunu kapatırken, kadrodan gönderilen isimlerle de adından sıkça söz ettirmişti.

İLK AYRILIK BELLİ OLDU

Gerek yabancı sınırı gerekse kadro şişkinliğinin önüne geçebilmek için bazı isimlerle yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'de sezon sonunda yaşanacak ilk vedanın adı da belli odu. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal döneminde adeta küllerinden yeniden doğan ve performansıyla herkesi şaşırtmayı başaran 28 yaşındaki Slovenyalı Miha Zajc, yönetimin kendisine sunduğu sözleşme teklifini reddettiği öğrenildi. Başarılı orta saha oyuncusu yönetime resti çekere, gelecek sezon bonservisi elinde olarak, kendisine gelecek en iyi teklifi yapan kulübe gideceğini iletti.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLMUŞTU

Damien Comolli’nin 3.5 milyon euro bonservis artı Salih Uçan’ın bonservisi karşılığında aldığı Miha Zajc, beğenilmediği için Genoa’ya transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira'nın takımda tuttu. İsmail Kartal’la çıkışa geçti. Taraftarın sevgilisi oldu. Süper Lig'de 56 karşılaşmaya çıkan Miha Zajc, takımına 13 gol 3 de asist katkısı sağladı.