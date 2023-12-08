MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İsmail Saymaz Ece Ronay için 'Suç makinesi' dedi! Yanıt gecikmedi: Kanıtlamazsanız havlayacağım

İsmail Saymaz Ece Ronay için 'Suç makinesi' dedi! Yanıt gecikmedi: Kanıtlamazsanız havlayacağım

08.12.2023 12:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birkaç gün arayla güzellik merkezleri kurşunlanan Ece Ronay ve eski kocası Mehmet Bilir ile arasındaki gerilim gündemdeydi. İsmail Saymaz köşe yazısında "Ece Ronay’la eski eşi arasındaki gerilim karşılıklı kurşunlamaya dönüştü. Ece Ronay, Ayhan Bora Kaplan’ın sağ kolu olan sevgilisi Serdar Sertçelik’i devreye koydu" dedi. Cüneyt Özdemir bu iddiaya sessiz kalamadı. Ronay'ın farklı suçlardan kayıtlarının olması da gündem oldu. Ece Ronay'ın cevabı ise olay oldu.

Son günlerde güzellik merkezlerine yapılan kurşunlamalar gündeme geliyor. Son olarak fenomen Ece Ronay'ın güzellik merkezleri kurşunlandı. Geçtiğimiz aylarda eşi Mehmet Bilir ile evliliğini sonlandıran Ece Ronay'ın eski kocasıyla arası da bir hayli kötüydü. Önce Bilir'in araçlarının bulunduğu oto galeri ardından da fenomenin güzellik merkezlerine saldırı gerçekleşti.

İsmail Saymaz köşesine fenomeni taşıdı ve olay iddialarda bulundu.

Gazeteci İsmail Saymaz, Ece Ronay’ın kurşunlanan güzellik merkezlerinin Ayhan Bora Kaplan’ın sağ kolu olduğu iddia edilen Serdar Sertçelik’e kadar uzandığını yazdı.

"...Ece Ronay’a ait Gebze ve Kadıköy’deki iki merkeze saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonrası, uyuşturucu baronu olduğu iddia edilen Hayalet Orhan lakaplı Orhan Ünvan’ın yakını olduğu belirtilen Muhammet Aka’nın ifadesi alındı" diyen Saymaz yazısında şu ifadelere yer verdi:

AYHAN BORA'NIN SAĞ KOLU İLE SEVGİLİ Mİ?

"Ayhan Bora Kaplan’ın ‘sağ kolu’ olduğu iddia edilen Serdar Sertçelik ile Ece Ronay’ın sevgili olduğunu belirten Aka, ifadesinde şu bilgileri verdi:

'Olayı (oto galeriye saldırı) Ronay’ın azmettirdiğini düşünüyorum. Ronay, sevgilisi Serdar Sertçelik’e ulaşıyor. Serdar tetikçi işlerini yapan, Yunanistan’da kaçak olarak bulunan Kaan Akkuş’a söylüyor. Kaan’ın tetikçilere kurşunlattığını düşünüyorum. Aynı şekilde iki gün önce Bilir’in Kurtköy’deki şubesini kurşunlatıp paylaşım yaptı. Ece Ronay, Mehmet’in etrafındakilere zarar verdirmek için böyle davranmaktadır.'"


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

İsmail Saymaz "Suç makinesi çıktı! Ece Ronay kurşunları Ayhan Bora Kaplan’a uzanıyor" dedi! Ece Ronay'dan olay cevap: Kanıtlarsanız havlayacağım

Geçtiğimiz günlerde güzellik merkezleri kurşunlanan Ece Ronay ve eski kocası Mehmet Bilir ile arasındaki gerilim gündemdeydi. İsmail Saymaz köşe yazısında "Ece Ronay’la eski eşi arasındaki gerilim karşılıklı kurşunlamaya dönüştü. Ece Ronay, Ayhan Bora Kap

İsmail Saymaz "Suç makinesi çıktı! Ece Ronay kurşunları Ayhan Bora Kaplan’a uzanıyor" dedi! Ece Ronay'dan olay cevap: Kanıtlarsanız havlayacağım

İsmail Saymaz "Suç makinesi çıktı! Ece Ronay kurşunları Ayhan Bora Kaplan’a uzanıyor" dedi! Ece Ronay'dan olay cevap: Kanıtlarsanız havlayacağım

"SUÇ DÜNYASININ HESAPLAŞMA ALANI"

İsmail Saymaz'ın yazısı gündeme bomba gibi düştü. Cüneyt Özdemir bu iddiaları paylaşarak "İsmail’in şu yazısı bile güzellik merkezi denilen yerlerin aslında nasıl suç dünyasının hesaplaşma alanına döndüğünü özetliyor!" dedi.

İsmail Saymaz "Suç makinesi çıktı! Ece Ronay kurşunları Ayhan Bora Kaplan’a uzanıyor" dedi! Ece Ronay'dan olay cevap: Kanıtlarsanız havlayacağım

İsmail Saymaz "Suç makinesi çıktı! Ece Ronay kurşunları Ayhan Bora Kaplan’a uzanıyor" dedi! Ece Ronay'dan olay cevap: Kanıtlarsanız havlayacağım

"ECE RONAY SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI"

İsmail Saymaz ayrıca yazısında "Ece Ronay suç makinesi çıktı" başlığına yer verdi ve şunları yazdı:

İsmail Saymaz "Suç makinesi çıktı! Ece Ronay kurşunları Ayhan Bora Kaplan’a uzanıyor" dedi! Ece Ronay'dan olay cevap: Kanıtlarsanız havlayacağım

İsmail Saymaz "Suç makinesi çıktı! Ece Ronay kurşunları Ayhan Bora Kaplan’a uzanıyor" dedi! Ece Ronay'dan olay cevap: Kanıtlarsanız havlayacağım

"2018’de İzmir’de alkollü araç kullanmaktan... 2019’da Gebze’de dolandırıcılıktan... 2020’de İstanbul’da kasten yaralamadan; Gaziantep’te Türk Milleti’ni, Cumhuriyeti, devletin kurum ve kuruluşlarını aşağılamaktan... 2023’te Kocaeli’de yaralama, tehdit, hakaret, mala zarardan ve İstanbul’da eski eşini tehdit, darp, mala zarar ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaktan işlem yapıldı."

ECE RONAY YANIT VERDİ: KANITLARSANIZ HAVLAYACAĞIM!

Fenomen yazı gündem olunca İsmail Saymaz için bu paylaşımı yaptı:

'Sayın İsmail Saymaz, tam şu an eğer benim böyle bir şeyi Ayhan Serdar dediğiniz insanlara yaptırdığımı kanıtlarsanız 1 hafta boyunca her sabah kalkıp storylerimde havlayacağım! Kanıtlayamazsanız siz bu haberin kaynağını açık görünür ve net şekilde paylaşacaksınız. Uygun mudur efendim? Yoksa Ece çok seviyesiz muhattap olamamın altına sığınıp bana hiçbir cevap vermeden uydurma haberi yaptığınızla mı kurtulmak istersiniz?'

İsmail Saymaz "Suç makinesi çıktı! Ece Ronay kurşunları Ayhan Bora Kaplan’a uzanıyor" dedi! Ece Ronay'dan olay cevap: Kanıtlarsanız havlayacağım

İsmail Saymaz "Suç makinesi çıktı! Ece Ronay kurşunları Ayhan Bora Kaplan’a uzanıyor" dedi! Ece Ronay'dan olay cevap: Kanıtlarsanız havlayacağım
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İsmail Saymaz Ece Ronay sevgilisi ele turu
En Çok Okunan Haberler
"Suç makinesi çıktı" dedi! Ece Ronay'dan olay yanıt: Kanıtlarsanız havlayacağım

"Suç makinesi çıktı" dedi! Ece Ronay'dan olay yanıt: Kanıtlarsanız havlayacağım

Hafta sonuna dikkat! Kar bekleniyor, hava buz gibi olacak: İzmir'deki görüntü gündem oldu

Hafta sonuna dikkat! Kar bekleniyor, hava buz gibi olacak: İzmir'deki görüntü gündem oldu

Cübbeli Ahmet Hoca aylık kazancını açıkladı! İşte geliri ve mesleği...

Cübbeli Ahmet Hoca aylık kazancını açıkladı! İşte geliri ve mesleği...

Akaryakıt tabelası bugün de değişti!

Akaryakıt tabelası bugün de değişti!

Asgari ücretteki 3 senaryoyu duyurdu

Asgari ücretteki 3 senaryoyu duyurdu

'30 kat hızla yayılıyor, herkes her an olabilir' Profesörden önemli uyarı

'30 kat hızla yayılıyor, herkes her an olabilir' Profesörden önemli uyarı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Havalimanında hareketli anlar! Kaçakçılık yaparken suçüstü yakalandı

Havalimanında hareketli anlar! Kaçakçılık yaparken suçüstü yakalandı

Sevgilisinin yüzüne ayağıyla bastı! O anları bir de videoya çekti

Sevgilisinin yüzüne ayağıyla bastı! O anları bir de videoya çekti

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.