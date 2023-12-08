İsmail Saymaz Ece Ronay için 'Suç makinesi' dedi! Yanıt gecikmedi: Kanıtlamazsanız havlayacağım

İsmail Saymaz "Suç makinesi çıktı! Ece Ronay kurşunları Ayhan Bora Kaplan’a uzanıyor" dedi! Ece Ronay'dan olay cevap: Kanıtlarsanız havlayacağım

"2018’de İzmir’de alkollü araç kullanmaktan... 2019’da Gebze’de dolandırıcılıktan... 2020’de İstanbul’da kasten yaralamadan; Gaziantep’te Türk Milleti’ni, Cumhuriyeti, devletin kurum ve kuruluşlarını aşağılamaktan... 2023’te Kocaeli’de yaralama, tehdit, hakaret, mala zarardan ve İstanbul’da eski eşini tehdit, darp, mala zarar ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaktan işlem yapıldı."

ECE RONAY YANIT VERDİ: KANITLARSANIZ HAVLAYACAĞIM!

Fenomen yazı gündem olunca İsmail Saymaz için bu paylaşımı yaptı:

'Sayın İsmail Saymaz, tam şu an eğer benim böyle bir şeyi Ayhan Serdar dediğiniz insanlara yaptırdığımı kanıtlarsanız 1 hafta boyunca her sabah kalkıp storylerimde havlayacağım! Kanıtlayamazsanız siz bu haberin kaynağını açık görünür ve net şekilde paylaşacaksınız. Uygun mudur efendim? Yoksa Ece çok seviyesiz muhattap olamamın altına sığınıp bana hiçbir cevap vermeden uydurma haberi yaptığınızla mı kurtulmak istersiniz?'