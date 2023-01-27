İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Icardi dünya yıldızının eski sevgilisi ile aşk yaşıyor... Herkes şaşkına döndü

Galatasaray'da son haftalarda gösterdiği performansla herkesin beğenisini toplayan ve lige adeta damga vuran Arjantinli golcü Mauro Icardi, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Son olarak Instagram hesabında paylaştığı hikayeyle Spartak Moskova'nın başarılı ismi Keita Balde'nin evli olmasına rağmen Wanda Nara'ya mesaj attığını ifşa eden Icardi, Balde'nin eşine de aldatıldığını söylediği mesajlar gönderdiği öğrenilmişti.
Wanda Nara ile yaşadığı ayrılık sürecinin ardından, ismi birçok isim ile anılan Icardi için bu kez çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Icardi'nin yeni bir aşka yelken açtığı öğrenilirken, Onefootball'daki habere göre; Mauro Icardi'nin, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan ve Olympiakos forması giyen yıldız futbolcu James Rodriguez'in eski sevgilisi ünlü model Shannon de Lima ile aşk yaşadığı yazıldı.
Sarı-kırmızılı takımın yıldızının, bu haberlerin ardından ünlü model Shannon de Lima'yı sosyal medya hesabından takip ettiği görüldü.
Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra performansı merak edilen yıldız futbolcu, Galatasaray'la çıktığı 10 karşılaşmada 6 gol ve 4 asistlik katkıda bulundu. Icardi, büyük maçlardaki iyi oyunuyla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi.
Şarkıcı Marc Anthony'un eski eşi de olan Shannon de Lima, bir dönem James Rodriguez ile beraberdi.